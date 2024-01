รมว.แรงงาน "พิพัฒน์" ลงระนอง มอบใบอนุญาตทำงานแรงงานประมง มุ่งดูแลและคุ้มครองให้ถูกกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จ.ระนอง (Port In and Port Out Control Center : PIPO) ในโอกาสตรวจราชการจังหวัดระนอง โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จ.ระนองนายพิพัฒน์ กล่าวว่า การมาตรวจราชการจังหวัดระนอง และได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์แรกรับฯ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงในวันนี้ ซึ่งระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวชายแดนอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในพื้นที่ จำนวน 31,913 คน ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และป้องกันการบังคับใช้แรงงานที่จะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองแห่งนี้ เป็นหน่วยงานให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่แรงงานข้ามชาติ ที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยครั้งแรก โดยเฉพาะเรื่องสัญญาจ้าง ควบคุมการทำประมงให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ใน 3 ด้าน อันได้แก่ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และเครื่องมือถูกต้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานประมงผิดกฎหมายจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานในภาคประมง ณ บริเวณแพแสนสดใส อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยได้พบปะกับแรงงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานอีกด้วยด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี “ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง” สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวน 5 แห่งในประเทศไทย ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ /ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตรา (VISA) กรมการปกครองจัดทำทะเบียนประวัติ กรมการจัดหางานอบรมและออกใบอนุญาตทำงานขึ้นทะเบียนลูกเรือประมง ลดการลักลอบการลงเรือ เข้าข่ายปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ด้านนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มว่า ทางกรมฯ พร้อมดูแลแรงงานประมงในทุกมิติ เช่นข้อกำหนดต่างๆ ที่ยังไม่สอดคล้องกับพี่น้องแรงงานประมงในประเทศไทย เรื่องวันจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง เรื่องการกำหนดเวลาพักในการทำงานคนงานบนเรือ เพื่อให้มีความเหมาะสมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป