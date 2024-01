เปิดฉาก “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์” บูมท่องเที่ยวเที่ยวทะเลไทย คาดทำเงินสะพัดกว่า 500 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ (11 ม.ค.) ที่ท่าเทียบเรือ รอยัล ภูเก็ต มีน่า นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ นายเดวิด เฮย์ส ซีอีโอ บริษัท JAND Events ผู้จัดงาน ได้ร่วมกัน เปิดงาน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ 2024 งานมหกรรมการแสดงเรือยอช์ทลักชัวรีและไลฟ์สไตล์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมนอกจากนั้น ในปีนี้ได้มีการจัดประชุม Thailand Yachting Conference เป็นครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม ซึ่งจัดขึ้นก่อนงานหนึ่งวัน มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินทางมาร่วมการประชุม นอกจากนี้ยังมีงานกาล่าดินเนอร์และประกาศรางวัล Robb Report Thailand Best Of The Best Yachting Awards ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับอุตสาหกรรมเรือยอชต์