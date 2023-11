“สปาร์ตัน ภูเก็ต” สนามแตก! นักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 4 พันคนแห่ร่วม คาดทำเงินสะพัดกว่า 250 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (24 พ.ย.) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 โดยมี นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Executive Director Spaton Thailand &Vietnam Mr.Christian Noret Eco บลูทรี ภูเก็ต Mr.Harshveer Saluja Regional Director Asia Spartan Race Inc Mr.Fusako Dasai International Race Director Spartan Race Thailand & Vietnam และนายสุวิโรจน์ ลีลาประชากุล Offcial Race Spartan Race Thailand Brand Ambassadors 2023 ร่วมแถลงข่าว ณ บลูทรี จังหวัดภูเก็ตสำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 เป็นการจัดปีที่ 2 ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race แบบ TRIFECTA ที่เพิ่มระยะทาง Beast 21 กม. บนพื้นที่จัดงานของบลูทรี ภูเก็ต ผนวกกับพื้นที่ทางธรรมชาติภูเขา ป่า และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ที่เป็นเส้นทางการแข่งขันที่ยกระดับเทียบเท่าสนามแข่งขัน Spartan Race ของโลกนายอำนวย กล่าวอีกว่า กีฬามวลชนอย่าง Spartan Race ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน Wellness sports และ Sport Tourism ที่เรียกได้ว่าเป็น Soft Power ขนานแท้ที่จะมาช่วยปลุก และสร้างกระแสในการเริ่มสร้างแนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างดีเยี่ยมโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งความร่วมมือ และการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการสร้างระบบนิเวศสู่การเป็นพื้นที่รองรับในการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ และระดับโลกนอกจากนี้ RUNRIO Thailand เจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race Thailand เตรียมฉลองจัดงานทะลุเป้า 2 สนาม Trifecta ชาวสปาร์ตันตัวเลขกว่าหมื่นเข้าร่วม ในปี 2023 เดินหน้าต่อขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนามในปีหน้า ซึ่งบริหารโดยทีม Spartan Race Thailand พร้อมพัฒนารูปแบบการตลาด ดึงฐาน CrossFit ทั่วอาเซียนที่มีแฟนเบสกว่า 1,000,000 คน ผนวกท่องเที่ยวแบบ Sports & Wellness Tours เพื่อเพิ่มระยะการร่วมงานมากขึ้นภายใต้แคมเปญ Longer Stay Campaign ในแต่ละเมืองร่วมกับยิม สถาบัน Wellness, Medical center และ Experienced Tours เพิ่มรายได้แบบต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมืองเจ้าภาพในรูปแบบกีฬาเชิงท่องเที่ยว โดยในปีหน้านี้ Spartan Race Thailand และ RUNRIO Thailand ได้จัดเตรียมกิจกรรมในรูปแบบใหม่ “เต็มพิกัด” แน่นทุกเดือน พร้อมเชิญชวนชาว Spartan ทุกคนเข้าร่วมในการสร้างต้นแบบแคมเปญ Zero Waste, Yes I Do!! แคมเปญลดโลกร้อน เริ่มด้วยที่ตัวคุณ สร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณกับชุมชนชาว Spartan ไปด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจสนามติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.spartanrace.co.th/ และ https://www.facebook.com/spartanracethailand