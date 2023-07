เอ็นจีโอเรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงเคารพในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หลังเหตุถือรูปคนร้ายในงานตาดีกาสัมพันธ์

ปัตตานี

วานนี้ (27 ก.ค.) เพจ “เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD)” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวครูสอนตาดีกา โต๊ะอิหม่าม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเด็กๆ ในพื้นที่ ม.3 บ้านท่าสู ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หลังพบว่า ในขบวนพาเหรดตาดีกาสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. ประชาชนเหล่านี้ถือรูปภาพผู้เสียชีวิตจากการถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมนั้น เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษขอเรียกร้องให้ทั้งหน่วยงานความมั่นคงและกลุ่มผู้เห็นต่างเคารพในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก Convention on the Rights of the Child (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2535 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2535