จนท.คุมตัวหญิงสาวหลังเหตุการณ์ปิดล้อมปะทะวิสามัญคนร้ายที่ปัตตานี

ปัตตานี -

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) เผยว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 02.00 น. ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่บ้านลาแม หมู่ 3 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีในเวลาต่อมา ได้เกิดเหตุยิงปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ ทำให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต 1 ราย และฝ่ายกองกำลังติดอาวุธเสียชีวิต 1 ราย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว น.ส.นิการีมะห์ มามะ อายุ 24 ปี ไปควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประสานงานเครือข่าย JASADขณะนี้ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายทั้งฉบับ โดยเฉพาะการบันทึกภาพและเสียงต่อเนื่อง จนกว่าจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหายตัว และปฏิบัติใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายใหม่ฉบับนี้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางเครือข่าย (JASAD) ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women หรือย่อว่า CEDAW) ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่ง ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบในปี 2522 ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528