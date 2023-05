จัดยิ่งใหญ่ "PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 18" ปลุกกำลังซื้ออสังหาฯ-ท่องเที่ยวไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เตรียมกลับมาจัดอีกครั้ง PropertyGuru Thailand Property Awards การประกาศรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ เป็นปีที่ 18 พร้อมช่วยกระตุ้นความต้องการของการท่องเที่ยวและอสังหาฯ ทั่วไทย โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เติบโตขึ้นหลังโควิด-19 พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนาโครงการที่ดีที่สุดของประเทศไทย รวมถึงเป็นการยกมาตรฐานระดับโกลด์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ไปพร้อมกันทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อสุดยอดผู้พัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายนนี้ asiapropertyawards.com/nominations โดยจะมีการจัดงานประกาศรางวัล งานกาล่าดินเนอร์ และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 1 กันยายน 2566 นี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทลนายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ เปิดเผยว่า เรามีความยินดีที่ได้ประกาศการจัดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 18 ในช่วงเวลาที่อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น และกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างมีมุมมองต่อตลาดในเชิงบวก ส่วนกำลังซื้อในประเทศยังคงมีต่อเนื่อง สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศเริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังการเดินทางและการท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ โดยการจัดประกาศรางวัลของ ProperytyGuru ในทั่วภูมิภาคนั้นตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ และจัดต่อเนื่องมายาวนาน PropertyGuru Thailand Property Awards ยังเป็นการช่วยผลักดันการสร้างระดับมาตรฐานของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยด้านนางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล กล่าวเสริมว่า งาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 18 พร้อมเปิดรับการเสนอชื่อผู้พัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จากทั่วประเทศ โดยการจัดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้รวมความหลากหลายของโครงการในสาขาต่างๆ มากมาย และได้ขยายรายชื่อประเภทรางวัลต่างๆ เพื่อยกย่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ที่ไม่เพียงแต่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่มาจากภูเก็ต สมุย พังงา กระบี่ หัวหิน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และที่พักตากอากาศอื่นๆ ทั่วประเทศ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เน้นย้ำความเป็นเลิศด้านอสังหาริมทรัพย์ในทำเลอันน่าดึงดูดใจ โดยในปี 2566 นี้ นับเป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆ รวมถึงในภาคการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วยProperty Report by PropertyGuru นิตยสารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำวิเคราะห์ว่า ภูเก็ตเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพ และเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติที่มองหาฮอลิเดย์โฮมเพื่อหนีจากสถานการณ์ปัจจุบันในยุโรป นอกจากนั้น เกาะพะงัน ยังเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบ workcation และยังมีการพัฒนาโครงการลักชัวรีเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดย Thailand Property Market Report ฉบับล่าสุดซึ่งจัดทำโดย DDproperty ระบุว่า ดัชนีราคาสำหรับที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเพิ่มขึ้น 8% ในไตรมาส 4/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการทาวน์เฮาส์ที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเปรียบเทียบต่อไตรมาสเดียวกันเพิ่ม +4% QoQ และ เพิ่ม 25% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี) โดยที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในภูเก็ต (32%) มีราคาขายสูงกว่า 15 ล้านบาทนายวิทยา อภิรักษ์วิริยะ ผู้จัดการทั่วไป ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (ฝั่งดีเวลลอปเปอร์) และ Think of Living กล่าวว่า ในปีนี้คาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากปัจจัยเสริมหลายประการ และปัจจุบันยังไม่พบอุปทานส่วนเกินในตลาด ขณะที่สต๊อกบ้านที่เหลือค้างอยู่ในระบบปัจจุบันจะค่อยๆ ทยอยระบายออก อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อบ้านต้องเตรียมพร้อมทางการเงินสำหรับปีนี้ไว้ด้วย เนื่องจากต้นทุนการสร้างที่อยู่อาศัยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราของดอกเบี้ย และปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อราคาของอสังหาริมทรัพย์