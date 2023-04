“เอ็ม บี เค” มอบที่ดิน 36 ไร่ ให้ ม.อ.สร้างโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ภายใต้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดิน ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็ม บี เค ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบที่ดิน จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตั้งอยู่ใน ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามกอล์ฟ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ ธุรกิจกอล์ฟในเครือเอ็ม บี เค เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ขนาด 500 เตียง ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองรับการดูแลสุขภาพที่ดีให้ประชากรภาคใต้ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน (สตูล กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สอดคล้องนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายไกรวิน ศรีไกรวิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า และนายอภิชาต กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน (ANDAMAN HEALTH AND WELLNESS CENTER) ในพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระดับชาติและนานาชาติ หรือ SDG ในส่วนของเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันจะขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบที่ดินในพื้นที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จำนวน 36 ไร่ จากการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นก้าวสำคัญและก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ ซึ่งแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่และชัดเจนอย่างยิ่งว่าไม่ใช่เพียงแค่สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุข แต่ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกมิติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการส่งเสริมสาธารณสุขของไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็น Medical Hubโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทางขนาดใหญ่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในกลุ่มอันดามัน สามารถดูแลรักษาโรคซับซ้อนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ โดยมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ และศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่ให้บริการครบวงจรการแพทย์เพื่อสุขภาพ ทั้งการตรวจ การรักษา การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ โดยจะมีศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งโครงการทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ รวมทั้งเป็นการขยายศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของโลกด้วยด้าน นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค ประกอบด้วยธุรกิจในเครือ 8 ธุรกิจหลัก คือ ศูนย์การค้า โรงแรมและการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการประมูล ธุรกิจการเงิน ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอาหาร และศูนย์สนับสนุนองค์กร โดยบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ MBK-R เป็นบริษัทในเครือเอ็ม บี เค ดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมในอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อสนามล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ (LOCH PALM GOLF CLUB) และเรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ (RED MOUNTAIN GOLF CLUB) ทั้งนี้นอกจากสนามกอล์ฟ ภายในพื้นที่ 1,400 ไร่ ยังมีธุรกิจอื่ ๆ ในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมทินิดีกอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Loch Palm Residence และ ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบการมอบที่ดินเพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ในครั้งนี้ยังเป็นการสานต่อพันธกิจของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญและดำเนินพันธกิจ ภายใต้หลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม ชุมชน (Social) และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งการดูแลสังคม ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย นับเป็นพันธกิจหลักของบริษัทด้านหนึ่ง โดยในทุกปี เอ็ม บี เค ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลรัฐ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมในเครือเอ็ม บี เค คือ ปทุมวัน ปริ๊นเซส และทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ เป็น Hospitel ที่พักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง