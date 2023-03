สภาอุตฯภูเก็ต จัดเวทีสัมมนา “Phuket Post Covid ทรานฟอร์มธุรกิจสร้างการเดิบโตครั้งใหม่"

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ (27 มี.ค.) สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน บริษัทดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Phuket Post Covid ทรานฟอร์มธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมสัมมนา Workshop และ Business Matching โดยมีนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Phuket Townนางเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตัวแทนผู้จัดงานสัมมนา กล่าวว่า การงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น หน่วยงานทุกภาคส่วน และบุคลากรรุ่นใหม่ในภาคใต้เพื่ออัพเดตข้อมูลสถานการณ์ ทิศทางการไปต่อและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำกลุ่มอันดามัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลโซลูชั่น การประยุกต์ใช้บริการด้านการเงิน และหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับกลยุทธ์และวางแผนในระยะยาว เพื่อดึงจุดแข็งของธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 สร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นท้องนอกจากนี้ ยังมีการเปิดเวทีสัมนาในหัวข้อ "สร้างยอดขาย ขยายฐาน เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Digital Solution Platform" รวมทั้งหัวข้อกลยุทธ์ทำเงินให้งอกเงยสำรหับ SME Entrepreneur และ Glogbal Standard Platform Ecosystems Real Estate and SME สร้างโอกาสการขายยกระดับธุรกิจอสังหาฯและ SME เพื่อการแข่งขันด้วยแพลตฟอร์มมืออาชีพ” ถอนรหัสฮวงจุ้ยธุรกิจยุค Next Normal และ Workshop & Business จับคู่ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ในยุค Digital