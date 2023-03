ชาวตรังรุมวิพากษ์ยับงานวิวาห์ใต้สมุทรยิ่งจัดยิ่งกร่อยไม่คุ้มงบ

ตรัง

จากกรณีที่ได้มีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง 2023 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีคู่บ่าวสาวแต่งชุดวิวาห์ร่วมดำน้ำจดทะเบียนสมรสเพียง 5 คู่ และคู่ LGBT อีก 1 คู่ โดยจัดขึ้นที่บริเวณหินก้อนเดียวเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเดียวที่คู่บ่าวสาวทำในปีนี้ และถือว่ามีคู่บ่าวสาวน้อยที่สุดตั้งแต่มีการจัดงานมา รวมทั้งยังมีแขกเหรื่อมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนแม้กระทั่งสื่อมวลชนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าจะมีการจัดงานดังกล่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นายธีระวัฒน์ หวังศิริเลิศ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้จะเลื่อนการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานถึง 25 ปี ซึ่งปกติจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ออกไปเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 เพราะติดขัดในเรื่องของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ และได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพียง 1.5 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดงาน แต่ท้ายสุดก็กลับมีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง 2023 แบบเงียบๆนอกจากนั้น ล่าสุด ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคมนี้ ก็ยังมีการจัดงาน Love Trang 2023 by เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร ท่ามกลางความงุนงงของชาวตรังอีกรอบ พร้อมกับวิจารณ์เรื่องกระแสความนิยมที่เริ่มลดต่ำลงเรื่อย ๆ และยังต้องนำงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณของทางจังหวัดตรัง และหลายภาคส่วน ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน มาใช้จ่ายในการจัดงานปีละหลายล้านบาท เนื่องจากรูปแบบการจัดงานไม่ได้ตอบโจทย์และตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังรวมทั้งสงสัยถึงผลประโยชน์ของการจัดงานถึง 2 ครั้ง 2 ครานี้ว่า ไปตกอยู่ที่ใคร คนตรังจะได้อะไร และคุ้มค่าคุ้มต่องบประมาณหรือไม่ ซึ่งจากการที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นประชาชนชาวตรัง ทั้งนักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือสื่อมวลชน ที่เคยสัมผัสกับงานวิวาห์ใต้สมุทรมายาวนาน ต่างรู้สึกผิดหวังกับการกิจกรรมดังกล่าวอย่างเช่น นางสาวกัญญามาศ คงกล้า นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตตรัง ที่มองว่า งานจดทะเบียนใต้น้ำเมื่อครั้งตนที่ยังเด็กๆ ทางโรงเรียนก็จะพาไปโปรยดอกไม้ข้างถนน มีขบวนพาเหรดในเมืองตรัง ตั้งแต่หอนาฬิกา เพื่อประชาสัมพันธ์งาน แต่ปีนี้ตนเองกลับไม่ทราบเลยว่ามีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร และไม่ทราบเลยว่าคู่ดำน้ำลดลงมากกว่าปีก่อนๆ หรืออาจจะเป็นเพราะเราจัดมาหลายปีแล้ว หรือเพราะไม่ค่อยมีกิมมิคพิเศษอะไร หรืออาจจะมีการจัดรูปแบบซ้ำๆ เดิมๆ ที่ไม่มีความพิเศษเพิ่มขึ้น ทำให้การรับรู้ลดลงไปส่วนอีกงานคือ Love Trang by เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทรนั้น ก็พอเห็นอยู่บ้าง แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นงานเดียวกันกับวิวาห์ใต้สมุทรได้ จึงควรที่จะจัดงานใหม่ให้เป็นแบบ International ได้แล้ว ด้วยการดึงบุคคลสำคัญระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติมา เพื่อขยายสเกลของงานให้เพิ่มขึ้น กว้างขึ้น และสร้างควรที่จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักเท่านั้นขณะที่แม่ค้าที่ขายส้มตำไก่ปิ้งประจำอยู่ที่สถานีรถไฟตรัง ก็บอกว่า รู้จักงานวิวาห์ใต้สมุทร แต่ปีนี้ไม่เห็นทราบเลยว่ามีการจัดงาน ส่วนอีกงานคือ Love Trang by เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร ก็ไม่ทราบข่าวนี้เช่นกัน ทำให้ปีนี้รู้สึกเงียบมากขณะที่คุณตาซึ่งขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างในเขตเทศบาลนครตรัง บอกว่า รู้จักงานวิวาห์ใต้สมุทร และในทุกๆ ปีเมื่อมีการจัดงานก็จะมีรายได้จากตรงนี้ด้วย เพราะจะมีคู่บ่าวสาวมาใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง และก็ไม่ทราบว่ามีการจัดงาน Love Trang by เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร ด้วย จึงอยากฝากบอกถึงหน่วยงานว่า ถ้าทำได้ก็อยากให้จัดทุกปี คนขับรถตุ๊กตุ๊กก็จะพอได้มีรายได้บ้าง จะทำให้ชาวตรังขายของได้ พอที่จะคึกคักหน่อย แต่ปีนี้เงียบเหงามาก จากที่ปกติแล้วจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่กลับมาจัดในเดือนมีนาคม ตนก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน ซึ่งโดยปกติแล้วงานวิวาห์ใต้สมุทรจะเป็นที่โด่งดัง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากด้าน นายจิรศักดิ์ ควนจันทร์ หนึ่งในชาวตรัง มองว่า ก่อนหน้านี้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งานวิวาห์ใต้สมุทรหยุดจัดไปเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่พอมาปีนี้มีการจัดงาน ชาวตรังคิดว่าน่าจะมีการจัดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม แต่กลับต้องพบกับความผิดหวังเพราะมีคู่บ่าวสาวแค่เพียง 5 คู่เท่านั้น และพบการประชาสัมพันธ์ที่น้อยต่างไปจากในอดีต