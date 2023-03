เอกชนพังงาประกาศหนุน "พงศกร เกตุประภากร" นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกสมัย

พังงา

-ภาคเอกชนพังงาประกาศหนุน "พงศกร เกตุประภากร" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพังงา ทำงานต่ออีก 1 วาระ หลังมีข่าวปล่อย ถูกเปลี่ยนชื่อจากข้างบน ระบุเอกชนพังงา มีการทำงานร่วมกันเป็นปึกแผ่นและสามัคคี ต้องการให้เลือกผู้นำกันเองที่ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)จังหวัดพังงา ครั้งที่2 ประจำปี 2566 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการเที่ยวจังหวัดพังงา นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา และกรรมการองค์กรเอกชนเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประชา อัศวะธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกับผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีการหารือในเรื่องของการผลักดัน โครงการจัดทำ City Data Platform ด้านการท่องเที่ยว การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การติดตามข้อมูลโครงการที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว การติดตามคณะทำงานโครงการท้ายเหมืองวิถีและวาระที่สำคัญคือการขอเสียงจากภาคเอกชน ในการสนับสนุนนายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาที่เพิ่งหมดวาระลง ให้ได้ทำงานต่อในตำแหน่งอีก1วาระ ซึ่งภาคเอกชนทั้งหมดร่วมยกมือสนับสนุนนายชัยยันต์ ใจเย็น เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. ได้ดำเนินการในการผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาและพื้นที่กลุ่มอันดามัน มีหน้าที่ในส่วนของการแนะนำและก็ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อย่างในช่วงโควิด-19 ก็ได้ผลักดันโครงการพังงาพร้อม โครงการพังงา sandbox การผลักดันในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกค้างก็และเรื่องการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยว ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการคิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และในโอกาสที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้หมดวาระลง ทางคณะกรรมร่วมภาคเอกชนจังหวัดพังงาทั้งหมดได้ร่วมกันสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคนปัจจุบันให้นั่งทำงานต่ออีก 1 วาระ เพื่อจะได้สานต่อนโยบายที่กำลังทำอยู่และสิ่งที่เรากำลังพัฒนาไปในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนานายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพังงาในการเปิดรับการท่องเที่ยวรับสถานการณ์โควิด-19ที่เริ่มคลี่คลาย ไม่ว่าการร่วมวางแผนการฉีดวัคซีน ทำรูปแบบน Sha, Sha Plus, Sha Extra Plus สร้างมาตรฐานการบริการที่ให้เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนได้รับคำชมจากหลังจากเปิดประเทศมาแล้วเราก็พยายามที่จะกลับมาให้มันเป็นรูปแบบปกติให้เร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายเรื่องของการทวงตลาดหลัก รักษาตลาดไทยและขยายตลาดเพิ่ม ซึ่งเราต้องทวงตลาดให้ที่หายไปให้กลับมาให้เร็วที่สุด ในรูปแบบของแคมเปญของจังหวัดพังงาคือ Enjoy it all หมายถึงเราต้องการให้จังหวัดพังงาเที่ยวได้ทั้งปีต้องมีนักท่องเที่ยวทุกๆช่วงเวลา เราจึงจะต้องมีงานที่จะต้องสานต่อด้านนายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางหอการค้าจังหวัดพังงาได้ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดพังงาในทุกๆด้าน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เข้ามาในปีนี้และปีต่อไปเราได้เตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพังงามากขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพังงาได้ออกมาร่วมกันยกมือสนับสนุนนายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ที่เพิ่งหมดวาระลงนั้น เป็นเพราะว่า หลังจากทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หมดวาระลงและได้เลือกตั้งไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และมีกระแสข่าวจากวงในว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาที่ทางจังหวัดได้เสนอชื่อไป เพราะถูกมองว่าไม่ได้สนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ทางภาคเอกชนจังหวัดพังงาจึงออกมาแสดงพลังว่า เอกชนพังงามีการทำงานร่วมกันเป็นปึกแผ่นและสามัคคี ต้องการให้ในจังหวัดเลือกผู้นำกันเอง การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จบไปแล้ว ทางภาคเอกชนจังหวัดพังงาจึงขอวิงวอนให้อย่ามาแทรกแซงกันเลย ขอให้เป็นการตัดสินใจกันภายในจังหวัด