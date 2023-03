หอการค้าภูเก็ตจับมือจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชนลงนามความร่วมมือโครงการ one stop service ให้ข้อมูลนักลงทุนแบบครบวงจร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (28 ก.พ.) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกหอการค้าที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ one stop service ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการบริหารงาน one stop service ของภาครัฐ โดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับองค์กรเอกชนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ One Stop Service ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีโครงการของศูนย์ดำรงธรรมในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แจ้งซ่อมและบริหารจัดการเมืองมาให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับภาคเอกชนที่ได้ออกแบบศูนย์กลางการบริการครบวงจรของภาคเอกชน (One Stop Service Center for the Private Sector) ให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะสามารถเข้ามาติดต่อรับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตให้แก่สมาชิก เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต