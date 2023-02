Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กวาดรายได้กว่า 232 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

ภายหลังจบการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 คณะผู้จัดแทบ ‘ปาดน้ำตา’ กับ ‘ความสำเร็จ’ อย่างยิ่งใหญ่ ของการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ในสนามวิ่งเทรลระดับ world series ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา กวาดรายได้รวม 232.49 ล้านบาท ซึ่งคิดเพียงรายได้รวมระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.2566 ที่ผ่านมาในช่วงการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลเท่านั้น ซึ่งยังไม่นับรวมถึงการจัดกิจกรรม BETONG Festival จัดกองทัพร้านค้ากว่า 70 ร้าน เทศกาลอาหารของดีเมืองเบตง และแคมเปญวิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็กอิน @BETONG ตั้งแต่วันที่ 9-19 ก.พ. ล่วงหน้างานวิ่งเทรลไปหลายวัน232.49 ล้านบาท เป็นรายได้ที่จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานกว่า 82 ล้านบาท การใช้จ่ายจัดงานของหน่วยงานรัฐกว่า 35 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 879 ตำแหน่ง ส่งผลให้ภาครัฐได้รับรายได้ในรูปแบบภาษี ไม่น้อยกว่า 9.88 ล้านบาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุที่มาของรายได้กว่า 232 ล้านบาท ว่า มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมงาน แบ่งเป็นรายได้ที่ครอบคลุมค่าที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ซื้อสินค้า ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และอื่นๆอย่างไรก็ตาม ตัวเลขความสำเร็จเทียบได้กับ ‘ความประทับ’ “เบตงที่คุณไม่เคยเห็น” ผ่าน นักวิ่งกว่า 2,500 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะนักวิ่งมืออาชีพที่ลงทะเบียนแข่งขันวิ่ง 100 ไมล์ (160 กิโลเมตร) จำนวน 75 คน มีการขึ้นโพสต์ใน facebook และสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ ถึงความ Amazing ของเบตง เมืองเล็กท่ามกลางหุบเขา และข่าวคราวความไม่สงบ พร้อมกับเส้นทางวิ่งที่สุดโหด ขึ้นเขา ลงห้วย และความงามของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายนอกจากนี้ ยังมีนักวิ่งจากประเทศมาเลเซีย และประเทศจีนที่โพสต์รีวิวเกี่ยวกับการเดินทางมาวิ่งในหุบเขา ป่าฮาลาบาลา เมืองเบตง ถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่มาได้มาสัมผัสเมืองเบตงด้วยตนเองพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขา ศอ.บต. กล่าวถึงการจัดงานวิ่งเทรลว่า ปีที่แล้วเปิดระยะทางไกลที่สุดคือ 100 กิโลเมตร ส่วนปีนี้ได้รับการบรรจุเป็น world series สนามที่ 2 ของประเทศไทย จึงเปิดการวิ่งเต็มสปีดคือ 160 กิโลเมตร 100 กิโลเมตร 50 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และมีประเภท saturday night run ชมเมืองเบตงในระยะ 5 กิโลเมตร “ในส่วนการวิ่งข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ศอ.บต. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีไว้ 7 ปี ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการนับปีที่ 1 อาจติดขัดเล็กน้อย แต่เชื่อว่าปีหน้าจะสามารถดำเนินการตามเป้าได้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว หวังให้ผู้แทนนักวิ่งกว่า 30 ประเทศ สื่อสารภาพลักษณ์ของเบตง ประเทศไทย และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้สึกว่าดินแดนภาคใต้มีความน่าอยู่ น่ามาเยือน”อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอื่นใดคือ ‘การลดทอนความน่ากลัว’ ของพื้นที่ในเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่า Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 บรรลุ “เป้าหมาย” ของการจัดงานวิ่งเทรลระดับโลก ในการดึงนักวิ่งให้เป็น ‘สื่อกลาง’ ถ่ายทอดความสวยงามของเบตง และชายแดนภาคใต้ ดึงสายตาคนทั่วโลกให้หันกลับมามองเบตง ประเทศไทยอีกครั้งAmazean Jungle Thailand by UTMB สนาม world series ใต้สุดแดนสยาม สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้คนทั้งโลกมองเห็น ‘เบตง’ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม การวิ่งข้ามเขา ผ่านทะเลหมอก 360 องศา สวนดอกไม้เมืองหนาว สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงประเพณี อัตลักษณ์ของผู้อยู่อาศัย หลากเชื้อชาติ หลายศาสนา แบบพหุวัฒนธรรม เป็น ความงามที่สงบเงียบ ไร้เหตุรุนแรงสิ่งที่น่าเสียดายในปีนี้คงจะเป็นหมุดหมายในการวิ่งข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่ ศอ.บต. เริ่มผลักดัน และหารือมาเลเซียตั้งแต่ได้รับการบรรจุเป็นสนาม UTMB World Series แห่งที่ 2 ของไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อ พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็น ‘signature’ ของการวิ่งเทรลในชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีประเทศและสนามใดริเริ่ม!!ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในการโปรโมต soft power แล้ว ผลที่จะได้ตามมาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ อ.เบตง จ.ยะลาเท่านั้น แต่จะขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย