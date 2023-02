สมาคมกอล์ฟภูเก็ต จัดการแข่งกอล์ฟการกุศล President Cup ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายได้มอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (21 ก.พ.) ที่คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรี คลับ พ.ต.อ. ดร.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ นายกสมาคมกอล์ฟ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาจังหวัดภูเก็ต นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ นายกุลเสกข์ กฤชเทียมเมฆ Audi Phuket บจก.ออโต้เฮ้าส์ เทคนิค จำกัด และ นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟ จ.ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล President Cup ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นักกอล์ฟเยาวชนของภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วมรางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล,รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล,รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล,รางวัลชนะเลิศ Flight A 1,รางวัล รางวัลชนะเลิศ Flight B 1,รางวัลและ 6. รางวัลชนะเลิศ Flight C 1 รางวัลอย่างไรก็ตาม นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานแล้ว ยังมีรางวัล Hole in one หลุมที่ 14 มีรถยนต์ Audi มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท (สำหรับนักกอล์ฟมือสมัครเล่น)รางวัลมอเตอร์ไชค์ สำหรับ Hole in one ในหลุมที่ 2 5 และ 7 อีก 3 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย"ภายหลังมีการประสัมพันธ์การจัดการแข่งขันออกไป ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักกอล์ฟในภูเก็ต และต่างจังหวัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 160 คน ซึ่งขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครไปแล้ว" นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต กลา่วในที่สุดด้าน นางมุกดา หลิมสกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางกองทุนฯต้องขอขอบคุณสมาคมกอล์ฟ ภูเก็ต ที่ให้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กฯ จ.ภูเก็ต ที่เป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล President Cup ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสที่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปขณะที่ นายกุลเสกข์ กฤชเทียมเมฆ Audi Phuket บจก.ออโต้เฮ้าส์ เทคนิค จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Audi ในภูเก็ต กล่าวว่า ทาง Audi Phuket ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ โดยการนำรถยนต์ Audi มาเป็นรางวัล Hole in one .ในกลุ่มที่ 14 นอกจากจะสนับสนุนกอล์ฟการกุศลแล้ว มองว่ายังเป็นโอกาสในการที่จะทำให้แบรนด์ Audi เป็นที่รู้จักในหมู่นักกอล์ฟภูเก็ตอีกด้วย โดยในวันจัดการแข่งขันทางเราจะนำรถ Audi รุ่นต่างๆ มาโชว์ภายในงานด้วย