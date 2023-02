เลขาธิการ ศอ.บต. แสดงความยินดีแก่นักวิ่ง Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023

ยะลา

วานนี้ (19 ก.พ.) ที่เวทีหน้าอุโมงค์มงคลฤทธิ์ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 อ.เบตง จ.ยะลา ท่ามกลางบรรยากาศเสียงจากกองเชียร์ที่ส่งเสียงอย่างคึกคักสำหรับ Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 อ.เบตง จ.ยะลา เปิดตัวพร้อมนักวิ่งอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนักวิ่งชาวไทยทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ รวมถึงชาวต่างชาติกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดย Sange Sherpa (ซันเก เชอร์ปา) นักวิ่งชาวเนปาล ซึ่งวิ่งในระยะ 160 กิโลเมตร เป็นนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 25.03.28 ชั่วโมงด้าน นายอโนชา บัวทอง นักวิ่งจาก จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ระยะ Betong 100 กล่าวว่า เส้นทางการวิ่งโหดมาก ลื่นล้มระหว่างวิ่งหลายครั้ง และที่ประทับใจอีกอย่างคือได้เจอเพื่อนใหม่ระหว่างเส้นทางการวิ่งด้วย ที่นี่เขาค่อนข้างแหลม อากาศอบอ้าวเล็กน้อย โชคดีที่ฝนไม่ตก