ภูเก็ตจัดทำโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox นำร่องการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox พร้อมเวทีเสวนา ในหัวข้อ Why and How will Phuket succeed with Big Data? โดยมี รศ.ดร.ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ยังมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ Data Tourism Intelligence sandbox เป็นการสร้างระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยในวันนี้ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มานำเสนอระบบ Data Tourism Intelligence sandbox ในครั้งนี้“เป็นสิ่งที่ดีที่ระบบนี้ได้เริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และจะพัฒนาไปยัง จ.กระบี่ และพังงา ในเฟสต่อไปจะทำการบูรณาการข้อมูลจากทั้งส่วนของ รร.4 ตม.30 และข้อมูลของการท่าอากาศยานเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบให้โครงการ โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่สากลของโลกต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่สุด