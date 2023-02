จัดยิ่งใหญ่! วิ่งเทรลเบตง Amazean Jungle 2023 เปิดเส้นทางข้ามแดนไทย-มาเลย์

ศูนย์ข่าวภาคใต้

วันนี้ (5 ก.พ.) สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า จะมีการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. ณ อ.เบตง จ.ยะลา และโครงการ Amazing Betong Festival 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-19 ก.พ. ขณะนี้มีผู้สมัครร่วมเข้าแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 เกือบ 2,000 คน แบ่งสัดส่วนเป็นคนไทย 60% และต่างชาติ 40% จาก 30 ประเทศ โดยมีชาติที่ให้ความสนใจ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีโครงการคู่ขนาน Amazing Betong Festival ระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวใน อ.เบตง และจังหวัดชายแดนใต้ นักท่องเที่ยวจะได้วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็กอิน @เบตง มีเทศกาลไฟประดับเมือง OTOP EXPO เทศกาลอาหารเบตง กิจกรรมยิงธนูโบราณ หรือธนูเทรดดี้ Amazean Jungle Campingด้านนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดัน และสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากล ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันในระดับชั้นนำของโลก และในปีนี้ Doi Inthanon Thailand by UTMB ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของสนามเมเจอร์ของโลก และเกิด World Series สนามที่ 2 ของประเทศไทย Amazean Jungle Thailand by UTMB ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันนี้ประเทศไทยคือ "หนึ่งในศูนย์กลางกีฬาวิ่งเทรลของโลก" มีสนามที่เป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก และเชื่อเหลือเกินว่า Amazean Jungle Thailand by UTMB ที่บูรณาการนำการกีฬา มาผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยว Amazing Betong Festival จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งชาวไทย และต่างประเทศได้อย่างแน่นอน และจะสามารถยกระดับความสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสนามเมเจอร์ของโลกในอนาคตอันใกล้ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ ที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละปีนับร้อยล้านบาทให้จังหวัดชายแดนใต้นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดของประเภทการจัดการแข่งขัน ว่า การแข่งขันครั้งนี้มี 5 ระยะทางแข่งขัน ได้แก่ Betong 160K, Betong 100K, Betong 50K, Betong 25K, Betong 10K และการวิ่ง Fun run Saturday Night Run 5K สำหรับเส้นทางการแข่งขันในปีนี้นักวิ่งจะมีโอกาสวิ่งผ่านทุกไฮไลต์ของป่าภาคเบตง และนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับนักวิ่งเบตงระยะทาง 160 และ 50 K ที่จะได้วิ่งข้ามพรมแดนไปประเทศมาเลเซีย นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญด้านการกีฬาของ 2 ประเทศด้าน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมอย่างมากที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลก โดยชาวยะลาทุกคน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคน และเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ความทรงจำที่ดี และความประทับใจกลับไปแน่นอน ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักกีฬา รวมถึงการบริการด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือฉุกเฉิน จังหวัดยะลาได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งทหาร และตำรวจในการดูแลด้านความปลอดภัย ส่วนความพร้อมด้านการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ ให้มั่นใจว่านักกีฬาทุกคนจะได้รับการบริการอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานในระดับสากลในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว น.ส.นวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ โดยจะพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่มิติใหม่ ด้วยกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่จากสินค้าท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยหรือ "ซอฟต์เพาเวอร์" (Soft Power) โดยกำหนดสินค้าท่องเที่ยว "5F" ได้แก่ Food วัฒนธรรมการกิน Fashion แฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไทย Film ภาพยนตร์หรือซีรีส์ Fight มวยไทย และ Festival การละเล่นในเทศกาลที่สำคัญในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดการแข่งขัน พล.ต.ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกจุด เพื่อดูแลและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน โดยมีกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้การจัดแข่งขันครั้งนี้บรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ จากความสำเร็จของการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก นายสกุล เล็งลัคน์กุล สมาคมพ่อค้าเบตง ได้กล่าวถึงผลตอบรับในปีที่ผ่านมาว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เบตงจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ติดตามสนใจเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนหลายล้านบาท เป็นตัวเลขจำนวนเงินที่สะพัดในระยะเวลาไม่กี่วัน พื้นที่เบตงเต็มไปด้วยผู้คน และนักกีฬาที่หลั่งไหลสู่เมืองที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ รวมถึงโรงแรม และที่พักบริเวณโดยรอบกว่า 100 แห่ง 4,000 ห้อง มีการจอง และเข้าพักเต็มทุกห้อง Amazean Jungle Thailand by UTMB และ Amazing Betong Festival เป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของเบตงเป็นอย่างดี