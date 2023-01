ม.อ.-มฟล.จับมือ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents’ Forum) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Networking for a Better Future Together โดยมี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ the North-South University Network (NSU-Net) ระหว่าง 6 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแม่ข่าย และ 11 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายประเด็นการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digitalประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม่ร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของนักศึกษาในฐานะเป็นพลเมืองโลก การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านโครงการ Visiting Scholars ในลักษณะ cost sharing การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การเทียบโอนผลการเรียนข้ามสถาบันภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายเหนือ-ใต้ และ Collaborative Online International Learning (COIL) Programmeประเด็นเครือข่ายในต่างประเทศ (International Networking) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี (best practice) ระหว่าง IROs ของมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ และการจัด Virtual Mobility หรือ Virtual Camp ร่วมกันนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ยังร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้อีกด้วย