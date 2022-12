จังหวัดสตูล “เปิดโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ศูนย์ข่าวภาคใต้ -

วันนี้ (28 ธ.ค.) ที่สตารินทร์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ “ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมี นายญาณวรุฒ แสงประดับ นิติกร นายโปรดปราน บุญธรรม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สตูล เข้าร่วมนายอธิวัฒน์ ยอดหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยมีกำหนดการ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การบรรยายเรื่องการนำเข้าข้อมูลสาธารณะลงในระบบ ITAS (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การบรรยายเรื่องกระบวนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การบรรยายเรื่องการนำเข้าข้อมูล IIT และ EIT ลงในระบบ ITAS และการสรุปการบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม