“จังซีลอน” เปิดให้บริการเฟสแรก จัดเต็มขบวนความสุขต้อนรับปีใหม่ ลงทุนอีกหลายร้อยล้านปรับโฉมใหม่เสร็จสมบูรณ์ ธ.ค.ปีหน้า

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงานเฉลิมฉลอง “Welcome Back to JUNGCEYLON” ปรับโฉมใหม่ศูนย์การค้า ภายใต้แนวคิด “The Oasis of Shopping in Patong” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการชอปปิ้งท่ามกลางธรรมชาติใจกลางป่าตอง พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.นี้ โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในงานอีกมากมายโดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีกล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจังหวัดภูเก็ตจะประสบปัญหาในด้านใดก็ตาม ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดต่างมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน เอาชนะฝ่าฟันทุกอุปสรรค จนทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ดังจะเห็นได้จากงานเฉลิมฉลอง Amazing Thailand 10 Million Celebrations ที่จัดขึ้นในโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน เมื่อไม่นานนี้ นับว่าเป็นสัญญาณอันดีที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการปรับโฉมใหม่ของศูนย์การค้าจังซีลอน และเปิดให้บริการในเฟสแรกนี้จะยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กลับมาคึกคัก สร้างสีสัน และยังช่วยนำรายได้เข้าสู่จังหวัดในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยได้อีกทางหนึ่งด้วย"บริษัทฯ ได้เตรียมงบการตลาดกว่า 15 ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมโปรโมชัน ประชาสัมพันธ์ และปูพรมอีเวนต์สร้างสีสัน ตอกย้ำความเป็น “Shopping Destination in Patong” ตลอดจนยังคงจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความสุขให้นักชอป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยนอกจากนั้นแล้ว ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ยังส่งโปรโมชันพิเศษเอาใจนักท่องเที่ยวและนักชอปชาวไทย กับ “Tourist Privilege Card” รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% และสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และโปรโมชัน “Santa Treasure” เมื่อชอปครบทุก 1,000 บาทขึ้นไปจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า สามารถร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher และ Jungceylon Collection มูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65-1 ม.ค.66