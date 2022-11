ลากูน่า ภูเก็ต กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นด้วยการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 28

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (19 พ.ย.) นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารลากูน่าภูเก็ต ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนนักไตรกีฬา ร่วมกันแถลงข่าวรั ลากูน่า ไตรกีฬา ครั้งที่ 28 ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นี้สนามแข่งขันไตรกีฬาที่จัดมาต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียได้กลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้งและนับเป็นสปอร์ตอีเว้นท์ระดับนานาชาติชั้นนำรายการแรกของภูเก็ตหลังเว้นไป 1 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,200 คน จาก 48 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองว่าภูเก็ตสามารถจัดสปอร์ตอีเว้นท์ระดับเวิลด์คลาสได้อย่างเต็มฟอร์มอีกครั้งทั้งนี้ โปรชายระดับโลกที่น่าจับตามองในปีนี้ อาทิ ไมเคิล เรเลิร์ท จากเยอรมนี เจ้าของตำแหน่งแชมป์คนเหล็กสี่สมัยและแชมป์ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา สามสมัย, มาสซิโม ซิกาน่า จากเวนิส อิตาลี นักไตรกีฬาที่ติดท็อปในปี 2550, 2553, 2554 และ 2557, ชาร์ลี ควิน จากออสเตรเลีย ผู้คว้าตำแหน่งที่สามจากการแข่งขัน Oceania Triathlon Champions ที่ประเทศนิวซีแลนด์ รูดี้ ไวลด์ จากสวิสเซอร์แลนด์ นักไตรกีฬาในการแข่งกีฬาโอลิมปิก 2012 และแชมป์ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬาสองสมัย และไรอัน คริสเตียน จากออสเตรเลีย คู่แข่งสุดอันตรายที่จบการแข่งขันในอันดับต้นๆ ของการแข่งขันระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปีทั้งนี้ โปรชายระดับโลกที่น่าจับตามองในปีนี้ อาทิ ไมเคิล เรเลิร์ท จากเยอรมนี เจ้าของตำแหน่งแชมป์คนเหล็กสี่สมัยและแชมป์ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา สามสมัย, มาสซิโม ซิกาน่า จากเวนิส อิตาลี นักไตรกีฬาที่ติดท็อปในปี 2550, 2553, 2554 และ 2557, ชาร์ลี ควิน จากออสเตรเลีย ผู้คว้าตำแหน่งที่สามจากการแข่งขัน Oceania Triathlon Champions ที่ประเทศนิวซีแลนด์ รูดี้ ไวลด์ จากสวิสเซอร์แลนด์ นักไตรกีฬาในการแข่งกีฬาโอลิมปิก 2012 และแชมป์ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬาสองสมัย และไรอัน คริสเตียน จากออสเตรเลีย คู่แข่งสุดอันตรายที่จบการแข่งขันในอันดับต้นๆ ของการแข่งขันระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปีในส่วนประเภทอีลิท นักกีฬาไทยระดับท็อปอย่าง จเร เจียรนัย ดีกรีนักไตรกีฬาทีมชาติไทยซึ่งปีนี้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการป้องกันตำแหน่งแชมป์คนไทยอีกหนึ่งสมัย และอิงเก้ พราเซทโย จากอินโดนีเซีย เจ้าของเหรียญเงินในการแข่งกีฬาซีเกมส์ก็พร้อมเต็มสูบเพื่อทวงตำแหน่งแชมป์ฝ่ายหญิงนอกจากนี้เซเลบคนดังของไทยอย่าง เต๋า สมชาย เข็มกลัด, ท็อป เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติและ บัวขาว สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังก็จะเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้สังกัดสิงห์ ออลสตาร์ ไตร อีกด้วยการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ได้รับการขนานนามว่า "ศึกแห่งตำนาน" และได้รับความนิยมเนื่องจากมีเส้นทางการแข่งขันสุดท้าทาย โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่จุดปล่อยตัวไปจนถึงเส้นชัย อีกทั้งประเภทของการแข่งขันสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วยการว่ายน้ำในทะเลอันดามันและในทะเลสาบน้ำจืดเป็นระยะทาง 1.8 กม., การปั่นจักรยานบนเส้นทางขึ้นและลงเขา 55 กม. และการวิ่งไปตามเส้นทางท้องถิ่นในภูเก็ต 12 กม.นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขัน สปรินท์ ไตรกีฬา ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กม., ปั่นจักรยาน 20 กม., วิ่ง 6 กม. และทวิกีฬา ประกอบด้วยวิ่ง 4 กม., ปั่นจักรยาน 55 กม., วิ่ง 12 กมลาลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ทำให้จังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวขานจากคนทั่วโลกถึงการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และได้รับรางวัลและถูกกล่าวขานในสื่อต่างประเทศมาแล้วอย่างมากมาย อาทิ ติด 1 ใน 10 อันดับไตรกีฬาว่ายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก (The World’s Greatest Tri Swim) จากนิตยสาร 220 Triathlon ประเทศอังกฤษในปี 2563 และรั้งอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 10 อันดับ งานไตรกีฬาที่ดีที่สุดในโลก (Best Triathlons in the World) ซึ่งจัดอันดับโดย Let’s Do This ประเทศอังกฤษอีกทั้งการสนับสนุนให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกคนสร้างความแตกต่างด้วยการช่วยสร้างความตระหนักและสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ หรือ Children First Fund (CFF) ของลากูน่า ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสกว่า 400 ชีวิต ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า 7 แห่งในจังหวัดภูเก็ตไปพร้อมกัน ซึ่งทุกคนสามารถช่วยเหลือน้องๆ ได้ด้วยการร่วมบริจาคโดยตรงที่บูธภายในงาน หรือติดต่อที่ CSR@lagunaphuket.com