ททท.พังงา ผนึกกำลังผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัด “Phang-nga Enjoy it all Travel fair” ชวนชาวภูเก็ตเที่ยวช่วงวันหยุดยาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วานนี้ (18 พ.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ผนึกกำลังจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว “Phang-nga Enjoy it all Travel fair” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าร้าน LUSH FRESH ชั้น 1 ฝั่งฟลอเรสต้า เซ็นทรัลภูเก็ต เดินหน้าประชาสัมพันธ์เสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวพังงา ทำโปรโมชันพร้อมข้อเสนอพิเศษชวนนักท่องเที่ยวชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภูเก็ตเดินทางไปท่องเที่ยวพังงาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นส่งท้ายไตรมาส 4 ปีนี้โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว “Phang-nga Enjoy it all Travel fair” พร้อมด้วยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นางจตุถพร ช่างเหล็ก รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ฝ่ายท่องเที่ยว นายกฤษดา ตันสกุล ประธานกรรมการถนนสายวัฒนธรรมอำเภอตะกั่วป่า และนายวิกรานต์ มงคลจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เขตภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล ภูเก็ตเฟสติวัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นคีย์แมนด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตมาร่วมเป็นเกียรติทำพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายในครั้งนี้โดยแคมเปญ Phang-nga Island Hopping Great Deal สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และแคมเปญหรอยให้สุด..หยุดที่พังงา สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 สุดพิเศษข้อเสนอภายในงาน รับคูปองส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าบริการท่องเที่ยวทุกประเภทภายในงานรับคูปองส่วนลด 1 ใบ/ใบเสร็จ ไปใช้แทนเงินสดในร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินที่เข้าร่วมกิจกรรมทันที จำนวน 200 ใบเท่านั้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกาแฟ ห้ามพลาดกับกิจกรรม coffee journey Phang nga ทุกวันเสาร์ในเดือน ธ.ค.เราเสิร์ฟกาแฟใน 4 บรรยากาศสุดคลาสสิกของพังงา เสาร์ที่ 3 ธ.ค. ที่อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมือง เสาร์ที่ 10 ธ.ค.ที่หาดนางทอง เสาร์ที่ 17 ธ.ค.ที่สวนสมเด็จตัวเมืองพังงา และเสาร์ที่ 24 ธ.ค. ที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า