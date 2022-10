คึกคัก! นักท่องเที่ยวจากเรือสำราญลงเที่ยวภูเก็ตเกือบ 4 พันคน รายได้สะพัดวันเดียว 20 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (29 ต.ค.) ที่ท่าเทียบเรือชั่วคราว หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่มารอรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยเรือสำราญขนาดใหญ่ Spectrum of the seas ซึ่งเป็นการเดินทางเข้าเทียบท่าเป็นครั้งที่ 2 หลังโควิด-19 ระบาด และหยุดเดินเรือไปกว่า 2 ปี โดยครั้งแรกเรือลำดังกล่าวเดินทางเข้ามาเทียบท่าเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมผู้โดยสารเกือบ 5 พันคน เพื่อให้ผู้โดยสารบนเรือได้ลงท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ต เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวลงมาท่องเที่ยวประมาณ 800 คนสำหรับวันนี้ เรือลำดังกล่าวพาผู้โดยสารมาจำนวน 4 พันกว่าคน และมีนักท่องเที่ยวลงมาท่องเที่ยวจำนวนกว่า 3,700 คน ซึ่งมีทั้งเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว และเดินทางท่องเที่ยวเอง โดยแบ่งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ประมาณ 750 คน และท่องเที่ยวเอง 2,982 คน คาดว่าการลงมาท่องเที่ยวในพื้นจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญครั้งนี้ มีรายได้สะพัดประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งจะกระจายไปยังผู้ประกอบการต่างๆสำหรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) เป็นเรือสำราญสัญชาติเอมริกา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า 4,900 คนอย่างไรก็ตาม ในการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหารเรือ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่