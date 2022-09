เริ่มแล้ว “นิทรรศการเอเปค 2022 สัญจร” ที่สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

วันนี้ (30 ก.ย.) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในนามผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 โดยมี นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่ให้ความสนใจร่วมชมนิทรรศการกันเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือเอเปค ในปี 2565 ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตลอดปี 2565ขณะที่การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นความท้าทาย และเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ ON AIR ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ON LINE ผ่านสื่อ Social และรูปแบบ ON GROUND ผ่านกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมทั้งขบวนรถคาราวานนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรทั่วประเทศ “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ที่มีการปล่อยขบวน ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เป็นรถนิทรรศการเคลื่อนที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ และเทคโนโลยี AR -Photo ที่สามารถแสกน QR CODE ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนอกจากนี้ภายในรถนิทรรศการยังได้แสดงข้อมูลในรูปแบบ Display กราฟิกแสดงเนื้อหาประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ซึ่งในส่วนของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้มีการนำเสนออะมิโนปลาทะเล ผลิตภัณฑ์ปลาทะเล สำหรับพืชผัก และผลไม้ ภายใต้การผลิตของแบรนด์ปลาณีตฟาร์ม ในเครือของบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด พื้นที่ จ.สงขลา และผลิตภัณฑ์กระจูด พืชท้องถิ่นสารพัดประโยชน์ ทดแทนพลาสติกผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ จ.นราธิวาส