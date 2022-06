ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับคณะ BIE ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket, Thailand ปลายเดือน ก.ค.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions - BIE) เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน วันนี้ (29 มิ.ย.) ว่าจากการที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ต่อองค์การนิทรรศการ (Bureau International des Expositions - BIE) และเมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไปนำเสนอความพร้อมของภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ BIE ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับคู่แข่งของภูเก็ตรวมทั้งทางภาคเอกชนในภูเก็ตจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมวิ่ง ในรายการ Run for Phuket Expo 2028 ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ณ เขื่อนบางวาด รับสมัคร 2,000 คน โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้หอผู้ป่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ค่าสมัครคนละ 300 บาท เพราะเด็ก คือ อนาคตของภูเก็ต ตามธีมการจัดงาน Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต - แบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว“การลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของคณะกรรมการ BIE ในครั้งนี้ จะเป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะคณะกรรมการมีสิทธิที่จะประเมินและระบุได้ว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อม จะได้ไปต่อในรอบลึกๆ หรือไม่ ซึ่งได้มีการกำหนดการนำเสนอความพร้อมในรอบต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ที่ประเทศฝรั่งเศส” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวและว่าสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 Phuket Thailand นั้น จัดขึ้นบริเวณพื้นที่ราชพัสดุแปลงบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 141 ไร่ เป็นที่ตั้งโครงการเมดิคอล พลาซ่า ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้ง ครม.ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการไปนี้ไปแล้ว 1,400 ล้านบาท และ ครม.ได้เห็นชอบงบประมาณในการลงทุนจัดงาน Specialised Expo ไปแล้ว 4,180 ล้านบาทการงาน Specialised Expo 2028 Phuket Thailand จะจัดขึ้นในปี 2571 ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย. เป็นเวลา 3 เดือน มีการประมาณการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 4.9 ล้านคน สร้างเม็ดเงินสะพัดในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท และมีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน