ปอดเหล็กภูเก็ตซิวแชมป์มาราธอน “วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต” ครั้งที่ 16

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต (Supersports Laguna Phuket Marathon) ปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ ลากูน่า ภูเก็ต โดยในปีนี้ได้ต้อนรับนักวิ่งกว่า 7,000 คนจากกว่า 63 ประเทศทั่วโลก สำหรับการแข่งขันจัดขึ้น 2 วัน และ มีทั้งหมด6 ประเภทโดยในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งยุวชน 2 กม. วิ่ง 5 กม. วิ่ง 10.5 กม. ส่วนระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.097 กม.) และมาราธอน (42.195 กม.) และมาราธอนทีมผลัด จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต น.ส.เออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด และนายแอนโทนี โล รองประธานกรรมการ ฝ่ายการบริการส่วนกลาง - ลากูน่า ภูเก็ตได้ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยตัวนักวิ่งสำหรับงานวิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ถือเป็นงานวิ่งมาราธอนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการจัดงานระดับสากล มีระบบรายงานผลแข่งขันโดยสปอร์ตสแตทส์ เอเชีย (Sportstats Asia) และรับรองเส้นทางแข่งขันโดยสมาคมวิ่งมาราธอนนานาชาติและการแข่งขันทางเรียบ (The Association of International Marathons and Distance Races) หรือเอมส์ (AIMS) จึงเป็นหนึ่งในสนามที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรองผลเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนชั้นนำระดับโลกอย่าง ‘บอสตัน มาราธอน’ด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานวิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ทางผู้จัดงานได้มองหาวิธีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดงาน หรือคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยในปีนี้ได้มีการลดจำนวนการใช้พลาสติก จนถึงงดการใช้พลาสติกในบางส่วนที่สามารถทำได้ เช่น การงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งบนสนามวิ่งและในของที่ระลึกที่แจกนักวิ่ง ขณะเดียวกัน ยังได้เพิ่มสถานีคัดแยกขยะ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะดังกล่าวสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีกสำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ มาราธอน 42.195 กม. ชาย 1) อภิชัย ภูจิตร (ไทย) 02:50:20 ชม. 2) ส.ต.อ.ธีรยุทธ เกตุระหงษ์ (ไทย) 02:56:00 ชม. 3) สันติ ฟุ้งเฟื่อง (ไทย) 02:59:30 ชม.มาราธอนประเภทหญิงระยะ 42.195 กม. หญิง 1) ซาโตว่า โอตะ (ญี่ปุ่น) 03:23:47 ชม. 2) นันทพร เต็งอำนวย (ไทย) 03:30:23 ชม. 3) ศศิวิมล ข้องจิตร์ (ไทย) 03:31:03 ชม.มาราธอน 42.195 กม. ประเภททีม 1) ทีม Jetts (ไทย) 02:41:18 ชม. 2) ทีมสุรกุล (ไทย) 03:18:47 ชม. 3) ทีมบลูทรี รันนิ่ง คลับ 2 (ไทย) 04:18:25 ชม.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.097 กม. ชาย 1) เซอร์จิ ซีเรียนอฟ (รัสเซีย) 01:13:21 ชม. 2) โมฮัมหมัด ราชีท (สาธารณรัฐมัลดีฟส์) 01:19:01 ชม. 3) หมุด ชัยสน (ไทย) 01:21:24 ชม.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.097 กม. หญิง 1) มนัสนันท์ คำพิทักษ์ (ไทย) 01:34:22 ชม. 2) นพชยา หาญดิฐกุล (ไทย) 01:37:32 ชม. 3) ชรินญา กาญจนเสวี (ไทย) 01:40:40 ชม.ประเภท 10.5 กม. ชาย 1) โรนัล เซเทียวาน (อินโดนีเซีย) 36:58 นาที 2) ณัฏพงษ์ บัวฉาย (ไทย) 37:14 นาที 3) ธนดล วิศรุตศิลป์ (ไทย) 38:00 นาทีประเภท 10.5 กม. หญิง 1) ดิมิทรี ลี ดุค (ออสเตรเลีย) 39:23 นาที 2) วรพรรณ นวลศรี (ไทย) 41:22 นาที 3) สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ (ไทย) 44:32 นาทีประเภท 5 กม. ชาย 1) เซอร์จิ ซีเรียนอฟ (รัสเซีย) 15:58 นาที 2) โมฮัมหมัด ราชีท (สาธารณรัฐมัลดีฟส์) 16:32 นาที3) คิยุน แคดออรา (ฝรั่งเศส) 18:11 นาทีประเภท 5 กม. หญิง 1) ซีอาน่า มิลเกต (ออสเตรเลีย) 19:57 นาที 2) อักษราภัค เซ่งรักษา (ไทย) 20:41 นาที 3) ครีอาร่า เจซซิก้า เอกเกอร์ (ออสเตรเลีย) 21:27 นาทีประเภท 2 กม. เด็กชาย 1) กิตติคุณ ลันขุนทด (ไทย) 06:56 นาที 2) กรวินทร์ ชัยจำรูญพันธ์ (ไทย) 07:50 นาที 3) นที กอตัน (ไทย) 08:07 นาทีประเภท 2 กม. เด็กหญิง 1) กวินทิพย์ วงศ์ธวัช (ไทย) 08:36 นาที 2) อนาสตาเซีย ไมโอโรวา (รัสเซีย) 10:14 นาที 3) โคล อิสระ ไวเกิล (ไทย) 10.18 นาทีทั้งนี้ วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 17 เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต