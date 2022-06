พังงารวมพลังจัดงานวันทะเลไทย

พังงา - รวมพลังร่วมปลูก​ต้นไม้ชายหาด​ ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ​ เก็บขยะชายหาด​ เนื่องในวันทะเลโลกวันนี้ (8 มิ.ย.) ที่​ชายหาดแหลมปะการัง​ ม.2 ต.คึกคัก​ อ.ตะกั่วป่า​ จ.พังงา นายเถลิงศักดิ์​ นุชประ​หาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์​ หงษ์ทวี​ รักษาราชการแทน ผอ.สทช.6​ นำผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมปลูก​ต้นไม้​ชายหาด​ ปล่อยเต่า​ทะเล และเก็บขยะชายหาด​ พร้อมกับเปิดงานวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ Revitalization : Collective Action for the Ocean "รวมพลังฟื้นฟู​ กอบกู้​มหาสมุทร"โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดในทะเลอันดามันทางด้านนายสุรสิทธิ์​ หงษ์ทวี​ รักษาราชการแทน ผอ.สทช.6 กล่าว​ว่า งานวันทะเลโลกได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 ที่เมืองริโร เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยความร่วมมือของประชาคมโลก ได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก หรือ World Ocean Day ในปีนี้องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนด Them งานว่า​Revitalization : Collective Action for the Ocean "รวมพลังฟื้นฟู​ กอบกู้​มหาสมุทร" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาท้องทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายเกี่ยวกับวันทะเลโลก และเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบรูณ์ตลอดไปด้านผู้ว่าฯ พังงา กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งประเทศ และทำรายได้ให้ประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ทั้งด้านการท่องเที่ยว การประมง การเกษตร แต่จากการใช้ประโยชน์ร่วมกันด้านต่างๆ ทำให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลง ดังนั้นจะรอเพียงหน่วยงานราชการดูแลรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงฝ่ายเดียวคงเป็นไปได้ยาก ทุกคน ทุกภาคส่วนจำต้องเข้ามามีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และประโยชน์อย่างยั่งยืน วันทะเลโลกจะมีความสำคัญอย่างแท้จริงได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเล รวมไปถึงชายหาด ด้วยสองมือและหนึ่งใจของพวกเราทุกคน