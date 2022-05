เตรียมจัดยิ่งใหญ่ รางวัล “PropertyGuru Thailand Property Awards” ครั้งที่ 17 เฟ้นหาโครงการเด่นและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 65

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ พร้อมด้วย นายพอล แอชเบิร์น กรรมการ HLB Thailand นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประกาศรางวัล “พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2022” ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดในยาง จ.ภูเก็ตPropertyGuru Thailand Property Awards จัดโดยพร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป (NYSE: PGRU) บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในภารกิจค้นหาบริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ด้วยกระบวนการนำเสนอรายชื่อและตัดสินโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา คณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลการตัดสินที่ได้รับความเชื่อถือในแวดวง ทำให้งานมอบรางวัลนี้ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานการจัดงานที่เชื่อถือได้ เที่ยงธรรม และโปร่งใสนางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า ราคาพลังงานและราคาการก่อสร้างที่สูงขึ้น ผนวกกับปัญหาขาดแรงงาน และปัญหาเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันได้มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทย แต่ยังไม่เท่าในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากยังมีปัจจัยระดับโลกอื่นๆ อย่างนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid Policy : ZCP) ของประเทศจีน และสงครามการเมืองในยุโรปต่างส่งผลต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น ตลาดในประเทศจะมีการค่อยๆ ฟื้นตัวภายใน 3-6 เดือน มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลจากประเทศไทยจะได้รับเกียรติผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final เพื่อเข้าชิงรางวัล “Best in Asia” ซึ่งบริษัทผู้พัฒนาโครงการของไทยนั้นคว้ารางวัลในระดับภูมิภาคหลายรางวัล รวมถึงขับเคี่ยวกันในรางวัลเด่นอย่าง Best Hotel Development (Asia)การจัดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลและงานกาล่าดินเนอร์แบล็คไทอย่างยิ่งใหญ่ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ ด้วยการสนับสนุนหลักจากบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนงานระดับแพลทินัมพร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2548 ได้กลายเป็นงานมอบผลรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นอย่างยาวนานที่สุดในประเทศ และเป็นจุดกำเนิดซีรีส์ PropertyGuru Asia Property Awards ซึ่งได้ขยายครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 18 แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และศรีลังกาการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยพร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป (PropertyGuru Group) บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานประกาศรางวัล พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 17 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนระดับแพลทินั่ม ผู้สนับสนุนระดับโกลด์ ได้แก่ IHI และ JLL พันธมิตรสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ DDproperty.com ช่องเคเบิลทีวี History Channel นิตยสาร PropertyGuru Property Report พันธมิตรสื่อมวลชน ได้แก่ Think of Living, Discover Pattaya และ Hot Magazine พันธมิตรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental, Social, Governance : ESG) ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก อินฟินิตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ พันธมิตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้กำกับดูแลและรับรองการตัดสินอย่างเป็นทางการ บริษัท เอช แอล บี (ประเทศไทย)