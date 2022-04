TIEFA จับมือทีเส็บ จัดงาน “Phuket Peranakan Festival 2022” กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Festival Economy

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และชุมชนผู้ประกอบการ ผนึกกำลังจัดงานเทศกาลต้นแบบนำร่อง "Colours of Peranakan" ภายใต้ซื่อ "Phuket Peranakan Festival 2022" เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลให้เกิดความหลากมิติในจังหวัดภูเก็ด สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและเมือง โดยหวังว่าจะเป็นงานเทศกาลต้นแบบนายบุญเพิ่ม กล่าวต่อว่า ภายในงานมีการจัดงานเสวนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงนิทรรศการ "Colours of Peranakan" เพื่อกระตุ้นรายได้เชิงเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ ณ เมืองเก่าภูเก็ต ได้แก่ การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแบบ Hybrid : Phuket Peranakan Festival 2022 ภายใต้แนวคิด "Colours of Peranakan" ระดมผู้เชี่ยวชาญเตรียมปั้นเทศกาลต้นแบบ ณ Sound Gallery House ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่"Peranakan Community sustainability" ความยั่งยืนของชุมชนกับบ้านเพอรานากัน สู่คนรุ่นใหม่ โดย ดร.ทิพย์พิรุณ พุมดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ภูเก็ต) ผู้ทำการศึกษาด้านวัฒนธรรมเพอรานากัน"Phuket Old Town and Charming Sino-Portuguese Architecture" เนื้อแท้และรากเหง้าของเพอรานากัน กับสถาปัตยกรรมชิโนยูโนเปียน โดยนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน นายยุทธการ จันทรกานต์ สถาปนิก กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสถาปนิก และนายวทัญญู เทตหัตถี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตการแสดง Live Performing Art - Colours of Peranakan สีสันของรากเหง้าเพอรานากัน ด้วยแสง สี เสียง และการย้อนบรรยากาศวัฒนธรรมที่หาดูยากยิ่ง ณ Sound Gallery House อ.เมือง จ.ภูเก็ตการเยี่ยมชมโครงการ 1 บ้าน 1 เพอรานากัน และชมการแสดง Show Case ชุดแต่งกาย Baba และ Ngonya แบบดั้งเดิมเดิม และชุดแต่งกายเพอรานากันแบบสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดง light up & projection show ที่บอกเล่าความเป็นมาของเพอรานากันตั้งแต่การเดินทางในอดีต สู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตัวของเพอรานากันที่สืบสานมาจนถึงยุคปัจจุบัน