สุดยอด! นักศึกษาการอาชีพท่าแซะ คว้า 5 เหรียญทอง การประกวดผลงานนานาชาติ ที่เกาหลีใต้

สำหรับผลการประกวดและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะส่งเข้าประกวด จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ 1.สบู่เหลวจากน้ำมะพร้าวกะทิ (Shower Gel From Coconut Milk) เป็นการนำพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อย่างเช่นมะพร้าว มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมกับใช้ประโยชน์ทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ขณะนี้ ซึ่งเจ้าของผลงาน คือ นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี, นางสาวสุรีพร ปราบพินาศ, นางสาวสุกัญญา ปราบพินาศ, โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล KIA Special Award (Korea invention Academy สถาบันการประดิษฐ์ของเกาหลี2.ผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียนเข้า-ออกวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application Devicee to alert students in-out of college through line notify) , เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียน เวลาเข้าเรียน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน แทนการเซนต์ชื่อ อีกทั้งยังสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของนักเรียน ซึ่งเจ้าของผลงาน คือ นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์, นางมนิดา พรหมนิมตร, นายอดุลวิทย์ ไทยปฐมพงศ์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AICA Special Award (Asia invention Creativity Assocaition สมาคมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แห่งเอเชีย)5.อุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วมือ ผู้ป่วย (Sign Photo Scan Image Processing Device to Scan Patient Finger Symbols Sign Photo Scan) เป็นอุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแล โดยแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เจ้าของผลงาน คือ นางไพรเพชร บานสุคนธ์ นางสาวสุพัตรา แดงสกุล นางสาวอรจิรา ชำนาญ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AICA Special Award (Asia invention Creativity Assocaition สมาคมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แห่งเอเชีย)