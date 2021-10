ผู้ประกอบการรายเล็กภูเก็ตลุกฮือ! เรียกร้องยกเลิก SHA+ ระบุเอื้อประโยชน์แค่บางกลุ่ม

วันนี้ (29 ต.ค.) ที่สวน 70 พรรษา มหาราชินี หรือลานมังกร อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่มผู้ได้รับกระทบจาก SHA+ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดย่อม โดยเฉพาะโรงแรมที่พักขนาดเล็ก และรถโดยสารส่วนบุคคล ประมาณ 100 คน ได้รวมตัวรวมตัวกัน พร้อมชูป้ายข้อความต่างๆ เช่น ปัญหา SHA plus ยุ่งยาก...มากขั้นตอนในการเข้าระบบออนไลน์ ลุงป้าน้าอา..ตาสีตาสา.. ทำยังไง! SHA+ ทำให้พวกเราเดือดร้อน SHA plus คือ ฆาตกรเลือดเย็น เพื่อเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกระบบ SHA+ เนื่องจากมีความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายเล็กจากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ปงระเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ น.ส.นันทศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ บรรยากาศเป็นไปด้วยเรียบร้อยน.ส.ทิพสุคนธ์ ทองตัน หนึ่งในผู้ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีความหวังในการสร้างรายได้หลังจากที่ไม่มีรายได้มาประมาณ 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดย่อม โดยเฉพาะ โรงแรมที่พัก และรถโดยสารส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ เนื่องจากต้องมีมาตรฐาน SHA+ คือ มาตรฐาน SHA และบวกด้วย พนักงานฉีดวัคซีนเกิน 70% ก็สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรฐานดังกล่าวได้แต่ในความเป็นจริงการเข้าถึงมาตรฐานเหล่านี้ยากมาก เนื่องจากไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนในการสอบถามและติดตามผล ทำให้เกิดความล่าช้าในการขอ SHA plus ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการทำมาหากิน หารายได้ การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียว โดยมีขั้นตอนและวิธีการซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ ไม่สามารถเข้าถึงการสมัครได้ และไม่มีบุคลากรให้ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการสมัคร การอนุมัติใช้เวลานาน โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลของความล่าช้ารวมทั้งมีการนำเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเข้ามาผูกกับการพิจารณา SHA plus เพื่อจำกัดสิทธิและโอกาสในการให้บริการลูกค้าอย่างมีนัยแอบแฝง ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และทำให้เกิดผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยรวมนอกจากนี้ การบังคับนักท่องเที่ยวให้ใช้บริการ SHA plus ในบางธุรกิจ เช่น โรงแรม รถรับแขกจากสนามบิน ในขณะที่สถานที่ และกิจการทั่วไปอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องไปใช้บริการไม่ถูกจำกัด เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ถือเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม และเศรษฐกิจประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต มีการฉีดวัคซีน 2 เข็มเกิน 70% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจึงเห็นว่าไม่ควรมีการใช้มาตรฐาน SHA+ อีกต่อไป เพราะเป็นการกีดกันทางการค้าทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ แต่ทางกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบยังคงสนับสนุนมาตรฐาน SHA และ PHUKET SANDBOX ต่อไป ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่ปรากฏอยู่ในอโกด้ามีจำนวนกว่า 10,000 ราย แต่ที่ได้รับชาร์พลัสมีไม่ถึง 10% เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นด้านนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการขนาดเล็กในภูเก็ตมีอยู่ประมาณ 10,000 ราย แต่จากเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ กลุ่มนี้บางส่วนไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโรงแรม ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของชาร์พลัส คือ จะต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโรงแรม ได้รับ SHA จาก ททท. มาก่อน และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยร้อยละ 70แต่ได้ชี้แจงไปแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนั้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องพักในโรงแรมที่มีชาร์พลัสเพียง 1 คืนเท่านั้น ส่วนที่เหลือสามารถเลือกพักในที่พักอื่นๆ ได้ แต่ผู้ประกอบการต้องการให้ยกเลิกชาร์พลัสไปเลย เนื่องจากคนภูเก็ตฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อย 70 โดยได้รับเรื่องไว้ และจะได้พูดคุยกับหน่วยเหนือที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขต่อไป