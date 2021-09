สกู๊ปพิเศษจากเวทีเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 “COVID-19 ความท้ายทายในการจัดการโรงเรียนยุคปัจจุบัน-อนาคต”

สำหรับการเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สะท้อนเสียงของผู้เรียนยุคใหม่ ต่อรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากสถานการณ์ ในประเด็น “สะท้อนคิด ชีวิตผู้เรียนยุคใหม่” ครั้งที่ 2 สะท้อนแนวคิดและรูปแบบการสอนของครู ในประเด็น “ตามติดชีวิตครู ON... (ON-SITE) (ON-AIR) (ON-LINE) (ON-DEMAND)" เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 และการเสวนาในครั้งนี้เป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยผู้จัดได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง โรงเรียนเอกชน ระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา มาร่วมพูดคุย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ , นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, นายวิรัช ชูสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, นายเลิศ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ, ดำเนินรายการโดย คุณครูอารียา มาเล็ก โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส สำหรับประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาครั้งนี้เกี่ยวกับ ซึ่งทีมผลิตข่าวฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ติดตามและเก็บประเด็นรายงานเป็นสกู๊ปพิเศษเปิดประเด็นโดยคุณครูอารียา มาเล็ก ผู้ดำเนินรายการ ด้วยคำถามเพื่อให้ผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาครั้งนี้เกี่ยวกับแนวคิดของผู้บริหารในการสนับสนุน ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/หรือชุมชน เพื่อให้พร้อมในการจัดการศึกษายุคนิวนอร์มอล อย่างไรบ้าง? และผู้บริหารควรสนับสนุนและให้กำลังใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองอย่างไร? รวมทั้ง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคของผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีแนวทางอย่างไร? และการพยากรณ์ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต เพื่อดูดซับแรงกระแทก...จากวิกฤตการณ์โควิด-19นายวิรัช ชูสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา กล่าวว่า แนวคิดของผู้บริหารในการสนับสนุน ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/หรือชุมชน เพื่อให้พร้อมในการจัดการศึกษายุคนิวนอร์มอล โรงเรียนได้สนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ การเข้าถึงสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะการให้วัคซีนแก่กลุ่มครูที่สามารถเข้าถึงได้ โดยทีมบริหารของโรงเรียนพยายามหาแนวทางในการติดอาวุธด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่คุณครูโดยพยายามใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีการปรับระบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยป้องกันครูมากขึ้น การเปิดห้องเรียนออนไลน์ที่สามารถรองรับนักเรียนได้เป็น 1,000 คน และสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับทักษะด้านการเรียนรู้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีมผู้บริหารได้หารือร่วมกันและใช้โรงเรียนเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนโดยเปิดพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง มีการสำรวจเพื่อกำหนดให้นักเรียน และคุณครู ได้รับวัคซีน สรุปทั้ง 4 องค์ประกอบ จะมีผู้แทนของ 3 กลุ่ม คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมหารือกับทีมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันให้คุณครูปลอดภัย นักเรียนปลอดภัย และผู้ปกครองปลอดภัย สำหรับประเด็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนนำนวัตกรรม KORD (กอด โมเดล) มาปรับใช้ กล่าวคือ K-knowledge คือตื่นรู้ต่อสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันตนเอง และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการแบ่งครูเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อให้ครูช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนเก่ง ทำเป็น ก็จะช่วยคนที่ทำไม่เป็น โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนทีม ICT ดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งที่คุณครูรู้ ผู้ปกครองก็ต้องรู้เช่นเดียวกัน เพราะการเรียนการสอนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครอง เน้นรูปแบบ “สอนครบจบในคาบเดียว” ไม่เป็นภาระครู ผู้ปกครองและนักเรียน O - Open Mind คือเปิดใจด้วยการ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ผู้บริหารและครูต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมกับศึกษานิเทศน์เพื่อลดความเครียดของผู้เรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง R-Renovate คือปรับปรุงระบบเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกระจายความรับผิดชอบไปสู่ครู ครูต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน D-Development คือโรงเรียนจะจำแนกเด็กเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มเก่ง กลุ่มส่งเสริม และกลุ่มต้องการการพัฒนา โดยการดูแลช่วยเหลือ และติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้เข้าเรียนเลย แต่นักเรียนต้องสามารถเข้าสอบได้ โรงเรียนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีผลงาน 1 คน 1 Generation “1 คน 1 ผลงาน” ทั้งนี้ นวัตกรรม KORD จะอยู่ภายใต้ “กอด” คือ ก-ให้เกียรติ ครูต้องให้เกียรติตัวเอง อ-อดทน ต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่งในสถานการณ์ตึงเครียด ด-ดูแล ในที่นี้คือครูต้องดูแลนักเรียน ดูแลโรงเรียน และดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต เพื่อดูดซับแรงกระแทก...จากวิกฤตการณ์โควิด-19 เราต้องหาให้เจอว่าวิกฤตการณ์โควิดทิ้งอะไรไว้ เพื่อจะได้เอามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและต่อยอดในวันข้างหน้า โรงเรียนต้องปรับตัวให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ทางด้าน นายเลิศ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรงเรียนให้การสนับสนุน 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายในโรงเรียน คือคุณครู โดยสร้างความตระหนักให้ครูมีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของชุมชน ของสังคมได้ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ในการช่วยเหลือการเรียนลักษณะ New Normal ส่วนภายนอก คือผู้ปกครองและนักเรียน ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนให้เข้าไปถึงนักเรียน ให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าการเรียนของนักเรียนไม่เป็นภาระแก่ผู้ปกครองโดยครูต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ปกครองเพื่อลดภาระดังกล่าว สำหรับประเด็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนได้นำแนวคิดนวัตกรรม Read and write New Normal Model (R&W New Normal Model) มาปรับใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นนโยบายว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียน ประการแรกครูต้องสำรวจความพร้อมให้ผู้ปกครองทุกบ้านมีโทรศัพท์ใช้งาน และดึงผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่มของโรงเรียน ประการที่2 ครูต้องได้สอนทุกวิชาไม่เว้นแม้แต่วิชาพละศึกษาโดยจัดตารางเรียนวันละ 2 วิชา วิชาละ 4 ชั่วโมง ทุกวิชาต้องมีครูสอน ประการที่ 3 ใช้หนังสือ สมุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครูต้องทำประเด็นคำถามไว้ในหนังสือเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ ประการที่ 4 เสริมแรงให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลการเรียนของนักเรียน โดยทำเป็นใบงานให้นักเรียนทำงาน ครบ 1 เดือน ผู้ปกครองนำใบงานมาส่งพร้อมรับนม หรือขนม ทั้งนี้ ต้องมีการเรียนการสอนในลักษณะ ON Hand + Line ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องพบนักเรียนวันละ 2 คน ให้นักเรียนอ่านหนังสือให้ฟัง เรียนแบบนี้เป็นการลดภาระผู้ปกครอง เด็กนักเรียนก็ไม่เครียด ส่วนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต เพื่อดูดซับแรงกระแทก...จากวิกฤตการณ์โควิด-19 โรงเรียนยึดหลักแนวทาง ผอ.เอาจริงเอาจัง ผู้ปกครองเอาใจใส่ ครูทำเต็มหน้าที่ นักเรียนตระหนักว่าจะต้องเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโรงเรียนน้องใหม่ที่เปิดเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกบริบทในโรงเรียนเป็นสิ่งใหม่มาก โรงเรียน ครูใหม่ นักเรียนใหม่ จำเป็นต้องใช้แนวทางการสื่อสารที่เป็นระบบเพื่อสร้างความเข้าใจ ทางโรงเรียนมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมสอนจึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ TSU Mooc และใช้ Cisco Webex Meetings ในการเรียน มีการประชุมหารือร่วมกันทุกวันเพื่อแก้ปัญหา และมีการอบรมการใช้โปรแกรม Microsofe เพื่อสนับสนุนการเรียน โรงเรียนตระหนักว่านักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการอบรมเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนทันกันจึงจำเป็น สำหรับการสอบวัดผลเป็นการสอบออนไลน์ทั้งระบบโดยมีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือคุณครูและนักเรียนในห้องเรียน และห้องสอบ ทางโรงเรียนนำระบบบริหารจัดการ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ผนวกกับโปรแกรมต่างๆ ช่วยสนับสนุนการเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับประเด็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเกิดทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 นำระบบ ICT และระบบทะเบียนมาปรับใช้งาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถเข้ามาดูผลการเรียนได้จากระบบ ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนในระบบการสอน นักเรียนเข้ามาประเมินและวางแผนการเรียนของตัวเองผ่านระบบการเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะออกแบบรูปแบบการเรียนของตัวเองได้ เพราะรู้ข้อมูลเบื้องต้น ผู้ปกครองเข้ามาติดตามการเรียนของนักเรียนได้จากระบบ โรงเรียนพยายามนำระบบต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานในยุคโควิด-19 ระบบการขออนุญาต ระบบการเงิน,บัญชี ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ลดระยะเวลา และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบโดยภาพรวม ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนต่างๆ จะถูกผูกโยงเข้ากับระบบการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ และประเมินการเรียนของตนเองได้ กำหนดอนาคตด้านการเรียนได้อย่างแม่นยำโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ และสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกระบวนการ ส่วนผู้บริหารจะสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของอาจารย์ การเรียนของนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหากับผู้ปกครองได้ ส่วนแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในอนาคต เพื่อดูดซับแรงกระแทก...จากวิกฤตการณ์โควิด-19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้แนวทาง เปิดใจ ปรับตัว ปรับเปลี่ยน รับฟังเสียงของผู้ปกครอง นักเรียน และเพื่อนร่วมงาน ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปด้วยกัน