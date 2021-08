“Krabi Get More” กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ประเดิมเปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยว ตอบโจทย์เที่ยววิถีใหม่

กระบี่ -

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และ จังหวัดกระบี่ ที่เคยทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากปักหมุดมาเยือนเป็นลำดับต้นๆ แต่เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น การส่งเสริมและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีใหม่แบบ New Normal ซึ่งเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรก ควบคู่กับความสวยงามของธรรมชาติจังหวัดกระบี่ จึงได้ริเริ่มโครงการ “Krabi Get More” กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ต 20 แห่ง ร้านอาหารเด็ด 44 ร้าน และพันธมิตรระดับประเทศ ได้แก่สายการบินไทยสไมล์ สายการบินไทยเวียดเจ็ต และบริษัทแทรเวลเอเยนต์ชั้นนำ เช่น Majestic Travel International Wonderful Package ST Deluxe Tour และ Qualit y Express จัดโปรโมชันสุดพิเศษเพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จากการสร้างสรรค์เส้นทางนำร่องสู่ช่องทางการตลาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหลากหลายกลุ่มเป้าหมายอย่างครบวงจรโดยได้เปิดตัวแคมเปญ “Krabi Get More” กระบี่ มีอะไรมากกว่าที่คิด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ท่าเรือลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐ เอกชน เช่น นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ น.ส.พัชรภรณ์ งามนิรัตน์ อุปนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ และแขกรับเชิญ ดารา นักแสดงชื่อดัง วาววา ณิชชา (ณิชารีย์) โชคประจักษ์ชัด ร่วมในการเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะแขกรับเชิญประเดิม 1 ใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ด้วยการล่องเรือที่ออกแบบพิเศษชมความงามของเขาขนาบน้ำเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอเมืองกระบี่ รายล้อมด้วยป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างชายฝัง และรับประทานอาหารทะเลสดสะอาดรสชาติมัดใจนักชิม คัดสรรเมนู Signature จากร้านมะหญิงกระชังปลา 1 ใน 44 ร้านอาหารของ 10 เส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ “Krabi Get more”พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม อยากจะเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากความงดงาม ยังมีความปลอดภัยที่ต้องควบคู่กัน นอกจากนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจจึงได้มีการกิจกรรมท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ทำให้ภาคธุรกิจเดินไปได้ ซึ่งที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนร่วมมือในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ใน จ.กระบี่ เป็นอย่างดี คัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วยนำไปรักษา ผู้ที่เสี่ยงนำไปเข้า LQ (Local Quarantine) กักตัวในสถานที่ของรัฐ ส่วนผู้ที่เสี่ยงต่ำก็อยู่ HQ (Home Quarantine) กักตัวอยู่ที่บ้านปัจจุบัน จ.กระบี่ เข้มงวดคนที่เข้ามา คัดกรองคนที่มีความปลอดภัย และพื้นที่ต้องปลอดภัย ซึ่งจะมีการเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง กระบี่ แซนด์บ็อกซ์ คือ เกาะพีพี อ่าวไร่เล และเกาะไหง ซึ่งมีการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังกล่าวครบ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับ 10 เส้นทางท่องเที่ยว “Krabi Get More” กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ประกอบด้วย 1.เส้นทางสายทะเลเที่ยวเกาะ 2.เส้นทางสาย CSR พา Go Green 3.เส้นทางสาย Check-in ถ่ายรูปสวย Photo Hopping 4.เส้นทางสาย Luxury 5.เส้นทางสายกิน กินพุงแตก 6.เส้นทางสาย Senior Tour เที่ยวชุมชน 7.เส้นทางสาย Adventure 8.เส้นทางสาย Romantic 9.เส้นทางสายครอบครัว 10.เส้นทางสายคนโสดทั้งนี้ แคมเปญ “Krabi Get More” กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด พร้อมให้ค้นหาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่ที่มาเยือน รองรับท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกใจ ปลอดภัย และมีความสุขแน่นอน