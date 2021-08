อาจารย์-นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิทัลออนไลน์นานาชาติ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

Virtual Gallery ASEDAS 2021 (ASEAN Digital Art Society) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2020 สำหรับปี 2021 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “A New Hope” ในปีนี้มหาวิทยาลัยคริสเตียนมารานาธา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซีย และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย หอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย และศูนย์ศิลปะแห่งรัฐมาเลเซีย มี 40 ประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานศิลปะ ทำให้นิทรรศการนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายนถึง 31 ธันวาคม 2564 ร่วมชมผลงานศิลปะได้ที่ https://bit.ly/3l1A0Wkโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ASEAN Digital Art Society (ASEDAS) การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและดั้งเดิม ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรง กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องดำเนินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ ASEDAS ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในงานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เป็นสากล คือการปลุกจิตสำนึกของศิลปินดิจิทัลในอาเซียนให้ยอมรับว่า Digital Art เป็นศิลปะร่วมสมัยที่เทียบเท่ากับศิลปะสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันจากความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีในการจัดงานครั้งแรก ASEDAS 2020 Virtual Exhibition ในปี 2564 ASEDAS ได้จัดงาน ASEDAS 2021 International Digital Art Exhibition อีกครั้ง ในหัวข้อ “A NEW HOPE” พร้อมเชิญศิลปินทั่วโลกร่วมงานแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยมี Faculty of Art and Design, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia เป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งผลงานคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ ASEDAS 2021 ดังนี้สำหรับนิทรรศการสื่อดิจิทัลออนไลน์ ครั้งที่ 3 ASEDAS 2022 ที่จัดต่อเนื่องในปีหน้า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ