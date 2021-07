สีสันแห่งความสุขกำลังกลับมา "Colourful Phuket" Bring Back the Happiness ตลอด ก.ค.นี้ มั่นใจสร้างรายได้ 5,510 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อคืนวันที่ 3 ก.ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมแคมเปญ "Colourful Phuket" Bring Back the Happiness “สร้างสีสันแห่งความสุข ปลุกความสนุกให้กลับมา” ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ภายใต้แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากสำหรับภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร และ Food Truck ตลอดจนแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปเช็กอิน โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่การจัดแสดงพลุ และการแสดงควงกระบองไฟริมหาด พร้อมทั้งกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกอีกมากมาย โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คนไทย และคนในจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปร่วมงานจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศบริเวณชายหาดป่าตอง กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากที่เงียบเหงามาเป็นเวลานานนายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "Colourful Phuket" Bring Back the Happiness สร้างสีสันแห่งความสุข ปลุกความสนุกให้กลับมา ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต แสดงถึงความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว (Thailand Reopening) โดยไม่กักตัว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบ ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการที่กำหนด รวมไปถึงการเข้าพักในสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus ในจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน และใช้บริการที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AmazingThailand Safety & Health Administration : SHAอย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดกิจกรรม "Colourful Phuket" Bring Back the Happiness แล้ว ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความกับความสุขและสีสันการกลับมาของภูเก็ตอีกครั้ง โดยในสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2564 จัดตกแต่งสีสันบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต และบริเวณหาดป่าตอง ด้วยการเพิ่มจุดถ่ายภาพเช็กอินสไตล์ Colouful มีการออกร้าน Food Truck ชั้นนำจากท้องถิ่น การแสดงดนตรี และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล (Recycle Art)สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมเชิร์ฟ จุดถ่ายภาพสีสันในธีม Beach Vibes บริเวณหาดกะตะ และกิจกรรมโยคะชมพระอาทิตย์ตกบริเวณแหลมพรหมเทพ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2564 การจัดแสดง Digital Art ตกแต่งชายหาดให้เป็นจุดถ่ายภาพเช็กอินที่มีสีสัน ชม Street Music บริเวณหาดป่าตอง และสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่24-31 กรกฎาคม 2564 การแสดงแสงสีประดับสถาปัตยกรรม และชม Street Music บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตทั้งนี้ การจัดกิจกรรม "Colourful Phuket" Bring Back the happiness สร้างสีสันแห่งความสุข ปลุกความสนุกให้กลับมา เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการมิตีใหม่ภายใต้ BCG Model ต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้หมุนเวียนของจังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 548,600 คน สร้างรายได้ประมาณ 5,510 ล้านบาท