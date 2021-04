แตกตื่น! สุราษฎร์ฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด 5 ราย เป็นนักโทษชาย-ผู้คุมเรือนจำนราธิวาส ร่วมงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

วันนี้ (3 เม.ย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สรุปเหตุการณ์เบื้องต้นกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 5 ราย รักษาตัวห้องแยกที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นนักโทษชายจากเรือนจำนราธิวาส 4 ราย ผู้คุมเรือนจำ 1 ราย อายุระหว่าง 20-42 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ร่วมงานการประกวดผลงานจังหวัดและอำเภอ และชม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 ที่ผ่านมาจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า นักโทษและผู้คุมทั้งหมด 8 ราย เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 โดยมีนักโทษร่วมเดินทาง 5 ราย (พบเชื้อ 4 ราย) ผู้คุม 3 ราย (พบเชื้อ 1 ราย) และนักโทษทั้งหมดเข้าร่วมกับนักโทษจากจังหวัดอื่นๆ อีก 20 เรือนจำ รวม 62 คนที่เรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนผู้คุมพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง (อยู่ระหว่างการสอบสวน)สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระลอกใหม่) มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สวบสวนโรค 2,241 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 2,226 ราย ผู้ป่วยใหม่ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 17 ราย กลับบ้านแล้ว 11 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 6 ราย ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บตัวอย่างกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 135 ราย ผลตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อ