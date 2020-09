ภูเก็ตกำหนด 1 ตุลาคมนี้ แง้มประตูเมืองรับต่างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ วางแผนเปิดรับ 4 ระยะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวบางช่วงบางตอน ในรายการ “ผู้ว่าฯรายงานประชาชน” ในวันนี้ (2 ก.ย.) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถึงแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ว่า เศรษฐกิจของภูเก็ตพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวซบเซา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ ทำให้รายได้ของภูเก็ตที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละ 4 แสนล้านบาทกลายเป็นศูนย์ในขณะนี้ แม้ว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวคนไทยจะเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตบ้างแล้ว แต่ไม่ได้กลับมาทั้ง 4 ล้านคน เพราะเราเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 กันมา และจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาปีละ 4 ล้านคน รายได้เกิดขึ้น 5 หมื่นล้านบาท ไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูเก็ตทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้พยายามที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตไว้ 3 แนวทาง คือ การส่งเสริมให้ “คนภูเก็ตเที่ยวภูเก็ต” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาลอาหาร หรอยริมเล ซึ่งกำหนดจัดทั้งหมด 6 ครั้ง 3 ครั้งที่จัดมาแล้ว มีประชาชนชาวภูเก็ตออกไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ต ตามมาด้วย “ไทยเที่ยวภูเก็ต” ดึงคนไทยให้มาเที่ยวภูเก็ต ตามโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ภาคเอกชนได้มีการทำตลาดไปแล้วหลายรอบ ดึง อสม.จากทั่วประเทศมาเที่ยวภูเก็ต ซึ่งเท่าที่ทราบในช่วงวันหยุดยาวนี้ มีคนไทยจองห้องพักเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตกันอย่างคึกคักT-Testing คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาภูเก็ต จะต้องตรวจที่ประเทศต้นทางก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และทำ FIX TO FLY เมื่อมาถึงภูเก็ตก็ต้องตรวจที่สนามบินภูเก็ตอีกครั้ง หลังจากนั้น จะมีรถของสถานที่กักตัวซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้สำหรับการรับส่งชาวต่างชาติเพื่อนำไปกักตัวโดยเฉพาะจะมารับนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่กักตัว (ALSQ) เป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามออกจากห้องพักโดยเด็ดขาด และจะมีการติดตามอาการ ตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ในวันที่ 3-5 และวันที่ 11-13 เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ไม่พบการติดเชื้อถือว่าปลอดภัย หากเกิดอาการต้องสงสัยหรือพบเชื้อจะนำส่งโรงพยาบาลโดยทันที จะไม่เก็บตัวในที่พักโดยเด็ดขาดขณะที่นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า การแง้มประตูเมืองภูเก็ตและประเทศไทยให้ต่างชาติเข้ามาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นจะต้องปลอดภัยสูงสุด และไม่มีการระบาดในรอบสองจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นำเข้ามา และนักท่องเที่ยวไทยยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตได้โดยไม่หวาดผวาว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะนำเชื้อมาแพร่ระบาด ซึ่งประชาชนชาวภูเก็ตและประเทศไทยจะต้องมั่นใจและร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ก่อนรับต่างชาติเข้ามาจะต้องมีการซักซ้อมแผนบนโต๊ะและซ้อมในสถานที่จริง และมั่นใจว่าไม่เกินปีหน้าและต้นปี 65 โควิด-19 จะหายไป ซึ่งเราน่าที่จะช่วงชิงความได้เปรียบทางการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจท่องเที่ยววิถีใหม่และความปลอดภัยสูง เมื่อโควิด-19 ไป วัคซีนมา ภูเก็ตจะได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส นี่คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแง้มจังหวัดภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเข้ามาจะต้องถูกกักตัว 14 วัน มีใบรับรองแพทย์ก่อนการเดินทางว่าปลอดภัยจากโควิด-19 ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางไม่เกิน 3 วัน มีการซื้อประกันรักษาสุขภาพไม่ต่ำกว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ และเมื่อกลุ่มนี้มาถึงที่สนามบินภูเก็ต จะต้องตรวจที่สนามบินอีกครั้งตามที่จังหวัดภูเก็ตร้องขอ โดยทางสำนักงานควบคุมโรค เขตที่ 11 จะตั้งแล็บตรวจหาเชื้อ หากพบจะนำส่งโรงพยาบาลทันที เมื่อถึงโรงแรมที่พักจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง รวมการตรวจหาเชื้อทั้งหมดของนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตทั้งหมด 4 ครั้ง ถือว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนไทยในรูปแบบ New Normal ซึ่งในสเต็ปที่หนึ่งนี้จะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.นี้ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวต่อว่า เมื่อมีการประเมินว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะที่ 1 ไม่มีปัญหาอะไร สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด ภูเก็ตจะแง้มประตูเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กว้างขึ้น โดยเรียกในระยะนี้ ว่า “เซฟตี้ ทัวริสซึม” ระยะนี้จะเลือกรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาด หรือแพร่ระบาดน้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง โดยใช้มาตรการเดียวกันกับกลุ่มแรก กักตัว 14 วัน แต่ในกลุ่มนี้จะมีการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะผ่อนคลายได้บ้าง โดยให้สามารถเดินออกมาจากห้องพักตามเวลาที่กำหนด เช่น วันละ 2 ครั้ง เป็นต้นส่วนระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย อยู่ในช่วงที่มีการผลิตวัคซีนได้แล้ว การแพร่ระบาดน้อยมาก “เฮลท์ทัวริสซึม” เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงก็จะตรวจหาเชื้อที่สนามบินภูเก็ต หากไม่พบเชื้อ ก็สามารถท่องเที่ยวได้แบบ New Normal ซึ่งในระยะนี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน