“ณจารีย์ อินดัสทรี” ธุรกิจขายอาหารแช่แข็ง และ อาหารแห้ง ส่งแท่นขุดเจาะพลังงานกลางทะเล สร้างยอดขายปีละหลายล้านบาท
คุณพิรัชพงษ์ ลาภพูลธนะอนันต์ (ปอนด์) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ณจารีย์ อินดัสทรี จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ซื้อขายสินค้าอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และผัก ผลไม้ ส่งให้กับ สำนักงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน กลางทะเล ที่จังหวัดสงขลา โดยทำมานานกว่า 10 ปี จุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว พ่อ แม่ ทำธุรกิจขายส่งอาหารแช่แข็ง และทาง สำนักงานทำแท่นขุดเจาะน้ำมัน กลางทะเล ต้องการอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และ ผักผลไม้ เพื่อนำไปใช้ทำอาหารให้กับพนักงาน ซึ่งจะมีแท่นขุดเจาะที่เราต้องนำอาหารแช่แข็งและผลไม้ไปส่ง ประมาณ 4-5 จุด ทั้งของบริษัท ปตท. และ เชฟรอน
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ แท่นขุดเจาะ เลือกพิจารณาสั่งซื้อผู้จัดจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง ผักผลไม้ จากผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ผลิตอาหารได้คุณภาพมาตรฐาน เท่านั้น ซึ่งครอบครัวของเราทำธุรกิจอาหารแช่แข็ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช และที่เราได้รับเลือกในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สินค้าของเราได้มาตรฐาน ตั้งแต่มาตรฐานสินค้า คุณภาพ และ มาตรฐานการขนส่งที่เราก็มีรถห้องเย็น และมีเรือส่งสินค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว
โดยออเดอร์การสั่งสินค้า จากแท่นขุดเจาะกลางทะเล ทำให้บริษัทของเรา มีรายได้ต่อปี หลักสิบล้านบาท โดยบริษัท จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับ สำนักงานแท่นขุดเจาะพลังงาน กลางทะเล หลายแห่ง ประมาณ 4-5 จุด ทำให้ยอดออเดอร์ การสั่งซื้อค่อนข้างสูง ในอนาคต จะขยายไปในกลุ่มสินค้าอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น อะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ ใช้สำหรับงานช่าง เป็นต้น
นอกจากการส่งอาหารอาหารแช่แข็ง และ อาหารแห้ง ให้กับ สำนักงานแท่นขุดเจาะกลางทะเล แล้ว มีส่งสินค้าให้กับร้านค้าทั่วๆไป จังหวัดภาคใต้ และมีแผนส่งออกไปต่างประเทศ ด้วยในอนาคต ส่วนสินค้าหลัก จะเป็นพวกไส้กรอก อาหารแปรรูปต่างๆ
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