เอสซีพีฟู้ดส์ หนุนเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ ปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML นำมาผลิตแป้งมอลต์ถั่วเขียว

เอสซีพีฟู้ดส์ เปิดไลน์การผลิตแป้งมอลต์ถั่วเขียว ช่วยเหลือเกษตรกร ศรีสะเกศ เจอปัญหาโจมตีตลาดกระเทียม หอมแดงจากอินเดียและจีน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลิกปลูกหอมแดง กระเทียม ให้มาปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์เมล็ดใหญ่ KUML เพื่อนำมาแปรรูปเป็นแป้งมอลต์ ถั่วเขียว
ขวัญรัตน์ จงเสรีจิตต์ เจ้าของบริษัท เอสซีพีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ เอิร์ท 7.83 Earth 7.83 เล่าว่า สำหรับสินค้าของบริษัท ประกอบไปด้วย
1. แป้งมอลต์ถั่วเขียว 50 : Miracle -Bake 50 ,Malt Mung bean Flour (สูตรเบเกอรี่ใช้ง่าย)
2. แป้งมอลต์ถั่วเขียว 70 : Golden -Rich 70 ,Malt Mung bean Flour (สูตรโปรตีนสูงเพื่อพลังงาน)
3.แป้งมอลต์ถั่วเขียว 100 : Heart -Malt 100 ,Malt Mung bean Flour (สูตรบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพขั้นสูง)
สำหรับ"แป้งมอลต์ถั่วเขียวอเนกประสงค์ เป็นนวัตกรรม Superfood โดยกระบวนการ Malting Process เปลี่ยนโครงสร้างในเมล็ดให้เป็นโปรตีนสายสั้น (Peptides) ที่ดูดซึมง่าย โดดเด่นด้วยสาร Vitexin และ Isovitexin เข้มข้น ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ พร้อมสาร GABA บำรุงสมอง ปราศจากกลูเตนและถั่วเหลือง มอบสัมผัสที่นุ่มนวล กลิ่นหอมละมุน และรสชาติที่ 'อร่อยอย่างมีระดับ' ให้คุณมีความสุขกับการดูแลสุขภาพในทุกคำที่ทาน"
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของทางบริษัท 1. กลุ่มคนรักโปรตีนจากพืช (Plant-Based) ที่มองหา Superfood นวัตกรรมใหม่ ซึ่งให้โปรตีนคุณภาพสูง ดูดซึมง่าย และปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 2. กลุ่มผู้รักสุขภาพและนักกีฬาที่ต้องการโปรตีนคุณภาพสูง เพื่อการฟื้นฟูร่างกายและเสริม สร้างกล้ามเนื้อ 3. กลุ่มแม่บ้านยุคใหม่ ร้านคาเฟ่ และเชฟมืออาชีพ ที่มองหาวัตถุดิบนวัตกรรมโปรตีนสูง ปลอดกลูเตน (Gluten-Free) และปลอดถั่วเหลือง (Soy-Free) เพื่อรังสรรค์เมนูสุขภาพที่คงความอร่อยและได้โภชนาการสูงสุด 4. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและขนมที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูง (High-End Ingredients) เพื่อผลิตสินค้ากลุ่มโปรตีนสูงและ Superfood"
ในส่วนของกำลังการผลิต 500 กิโลกรัม ต่อเดือน ซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของคู่ค้า ในอนาคตได้ คาดว่าจะเริ่มทำตลาดอย่างจริงจังได้ ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า
ส่วนที่มา แบรนด์ เอิร์ท 7.83 เริ่มต้นมาจาก ตนเองเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร ที่จังหวัดศรีสะเกษมานานกว่า 22 ปี ทำให้รู้ว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สินค้าเกษตรหลักของจังหวัดศรีสะเกศ อย่าง หอม กระเทียม และข้าว โดนแทรกแซงตลาด จากสินค้านำเข้า หลังจากเปิดเสรีให้นำเข้า เช่นหอมแดง นำเข้าจากประเทศอินเดีย หรือ กระเทียมมีนำเข้าจากประเทศจีน บ้าง ประเทศเพื่อนบ้านบ้าง จนทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ราคาแถมยังจำหน่ายไม่ได้
เกษตรกรปรึกษาให้ช่วยหาว่าจะปลูกอะไรทดแทนดี เพราะถ้ายังปลูกแบบเดิมก็ขายไม่ได้ ขายได้ราคาถูกไม่คุ้มค่าปุ๋ย ค่าย ซึ่งด้วยพื้นที่ภาคอีสาน ศรีสะเกษ ปัญหาเรื่องน้ำ ก็ต้องหาพืชที่ใช้น้ำน้อย และใช้เวลาในการปลูกไม่นาน เพราะพอถึงฤดูทำนา เกษตรกรต้องทำนาต่อ ก็เลยมาจบที่พืชตระกูลถั่ว ใช้เวลาน้อย และใช้น้ำน้อย และถั่วเขียวก็เป็นพืชที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยนำถั่วเขียว สายพันธุ์ KUML ทำงานร่วมกับ สวทช. ถั่วเมล็ดใหญ่ มาให้เกษตรกรได้ปลูก และเราก็รับซื้อผลผลิต ทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นแป้งมอลล์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
โทร. 096-998-2499
www.facebook.com/earth783food