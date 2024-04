SME D Bank จับมือ TikTok หนุน SME ลุยตลาด TikTok for Business เผยเปิดหน้าร้านใหม่ 9 หมื่นราย ยอดขายกว่า 50 ลบ.

SME D Bank ประกาศคิกออฟปรากฏการณ์ธนาคารไทยแห่งแรกจับมือ TikTok ดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด ผ่าน “TikTok for Business” จัดโปรแกรมเติมศักยภาพสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จและเข้าถึงแหล่งทุน แถมจัดแคมเปญพิเศษ 100 รายแรก รับ “TikTok ads credit” มาก่อนได้ก่อน

มอบหมายเปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลกว่า ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซได้รับความนิยมอย่างสูง ปี 2566 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 25% ขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยบริการที่เปิดตัวเมื่อปี2563 ที่ผ่านมามีอัตราเติบโตรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เปิดหน้าร้านใหม่มากกว่า 90,000 ราย และมียอดขายเฉลี่ยกว่า 50 ล้านบาทต่อเดือนจากความน่าสนใจดังกล่าว ประกอบกับภารกิจของ SME D Bank ที่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา นอกจากสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ยังส่งเสริมด้านการพัฒนาด้วยเสมอ สอดคล้องกับแนวทางของ TikTok ที่ต้องการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะรายย่อย จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ TikTok ขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนให้เปิดหน้าร้านใน TikTok พร้อมเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดอย่าง TikTok for Business ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ รวมถึง การมีผู้เชี่ยวชาญจาก TikTok มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรเข้มข้น “Get Started with TikTok” แนะนำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok ใน3 ด้านหลัก ได้แก่ TikTok Shop Solution, TikTok Ads Manager และ TikTok Creative Center จัดขึ้นต่อเนื่อง 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่1 7 พ.ค. 67 ณ TikTok Office, รุ่นที่2 วันที่ 14 มิ.ย. 67 อาคาร SME Bank Tower, รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 67 จ.เชียงใหม่ และรุ่นที่ 4 วันที่ 17 ส.ค. 67 จ.อุดรธานี เปิดรับจำนวนจำกัด ครั้งละประมาณ 300 คน รวมประมาณ 1,200 รายกล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับในการนำร่องการบูรณาการเข้าสู่กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อมอบความช่วยเหลือให้พวกเขามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม TikTok ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล พร้อมขยายการเข้าถึงเงินทุนและโอกาสในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ TikTok มุ่งหวังว่าเทคโนโลยีและการจัดอบรมมอบความรู้ที่จำเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จาก TikTok จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้โดยสมัครสมาชิกแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank”(https://dx.smebank.co.th/) พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านหลักสูตร100 ท่านแรก จะได้รับ “มูลค่า1,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์การทำตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมยังได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจาก SME D Bank ผ่านนำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ หรือหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทต่อราย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.125% ต่อเดือน หรือ MLR+6% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี