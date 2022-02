มุมมองเยาวชนจากเวที GSTD 15 ก้าวสู่ชีวิตวิถีถัดไป Next Normal

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (15th Grand Sport Teenage Designer Contest) มีการจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือดำเนินโครงการ ฯ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่และได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งหัวข้อการประกวดทำให้ทราบถึงความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตถัดไปหลังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19คณะกรรมการตัดสินผลงานได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 14 คน จาก 14 โรงเรียน และจัดกิจกรรมชิงชนะเลิศรูปแบบออนไลน์ (15th Grand Sport Teenage Designer Contest online Final Camp) ซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่างๆนอกห้องเรียน ก่อนการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้คุณครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับฟังรวมทั้งแสดงความคิดเห็นด้วยเริ่มจากการพูดคุยถึงประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานความสำเร็จ โดย กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการจับคู่สี Colour is my life โดย อาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และหัวหน้าฝ่ายออกแบบ บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด เจ้าของเพจhttps://www.facebook.com/Colourismylife/สำหรับการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย อาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์ , อาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์ และคุณปวรุตม์ แสงสีทอง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 14 คน สามารถนำเสนอผลงานคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจและแสดงถึงความสามารถของเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยมผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Assistive Technology เทคโนโลยีแห่งการช่วยเหลือ ออกแบบโดย นายณัฏฐ์คเนศร์ พรมจันทร์ นักเรียนชั้นม.4 โปรแกรม AEP (Advance English Program) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ที่มีแรงบันดาลใจมาจากสถานการณ์Covid-19 ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งทุกคนต้องปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์นี้ให้ได้ Next normal คือการที่เราก้าวไปสู่ชีวิตอนาคตที่อยู่กับโรคระบาด Covid-19 ได้อย่างปกติ โดยนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตปรระจำวันได้อย่างสะดวกขึ้นกล่าวถึงผลงานตนเองว่า "เทคโนโลยีจะช่วยให้สื่อสารถึงกัน แม้จะต้องมีการเว้นระยะห่าง เรายังสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ เช่น เรียนหรือภารกิจอื่นๆ ผมจึงออกแบบแสดงถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ที่นำ Assistive Technology เทคโนโลยีแห่งการช่วยเหลือมาใช้ โดยออกแบบสื่อความหมายลวดลายลงบนเสื้อ ซี่งการเข้าร่วมโครงการ ฯ นี้ ทำให้ได้ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ใช้จินตนาการ และช่วยสนับสนุนความคิด มุมมอง ได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน อนาคตอยากเข้าศึกษาต่อด้านสาขาออกแบบกราฟิกและอยากทำงานด้านการออกแบบกราฟิก"กับผลงาน " TIDES " หรือ กระแสน้ำ ที่ใช้ปลากระเบนมาผสมผสานออกแบบลายเสื้อ เมื่อปลากระเบนเคลื่อนไหวจะมีลักษณะเหมือนสายน้ำ ที่ไหลเวียนและดำรงอยู่ได้ตลอดไป เหมือนกับชีวิตที่ต้องผ่านสถาการณ์ต่างๆไปให้ได้มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผลงาน The Infinite Tracksuit แนวคิดเกิดจากความสนใจเรื่องอวกาศและชอบด้านการทำโมเดล 3 มิติ กับ Visual Effect จึงใช้โปรแกรม 3มิติ Blender สร้างหลุมดำและเป็นภาพด้านหลังของเสื้อ ไล่สีได้อย่างน่าสนใจ เปรียบเทียบให้เห็นว่าวิถีชีวิตวิถีถัดไป นั้นไม่ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของวงแหวนแห่งอนันต์ จะยังคงวนมาบรรจบกันไม่สิ้นสุดเป็น Infiniteเพื่อมอบให้โรงเรียนใช้ในกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 11 รางวัล ประกอบด้วย นายเปรม โอภาสเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), นางสาวธันยมัย ฟองเขียว โรงเรียนศึกษานารี,นายปฏิภาณ ห้องหลี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ,นางสาวนันท์นภัส กันจร โรงเรียนสารวิทยา,นางสาวเนรัณฉรา ต่อศรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี,นายอับดุลเลาะห์ ศรีบุญคง โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา ,นายปัญจพล โค้ววารินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น,นายรชตะ รักแก้ว โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่ ,นางสาวอธินันท์ ชนะหาร โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ และ นางสาวญาณิศา แซ่ตั้น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษรางวัลชนะเลิศ นายณัฎฐ์ฆเนศร์ พรมจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายกิตติยะ วงษ์สกดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายพุฒิพงศ์ เพชรวิเชียร โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีรางวัลชมเชยมี 11 รางวัล นายปฏิภาณ ห้องหลีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรุงเทพฯนายเปรม โอภาสเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯนายอับดุลเลาะห์ ศรีบุญคงโรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลานายปัญจพล โค้ววารินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่นางสาวธันยมัย ฟองเขียว โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯนางสาวธัญลักษณ์ วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจ.ขอนแก่นนางสาวนันท์นภัส กันจร โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯนายรชตะ รักแก้ว โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่นางสาวอธินันท์ ชนะหาร โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมินางสาวญาณิศา แซ่ตั้น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษนางสาวเนรัณฉรา ต่อศรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี