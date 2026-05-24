63 ปี วว. ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ด้วย "Total Solution" สานพลังนวัตกรรม BCG มุ่งสู่ Net Zero ยกระดับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืน

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นอาวุธสำคัญ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) คือ รากฐานที่ทำให้ประเทศไทยกำหนดอนาคตและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
“ตลอดระยะเวลา 63 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ทำหน้าที่เป็น “เสาหลักทางปัญญาและองค์ความรู้” โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นอาวุธสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาประเทศ พร้อมขับเคลื่อนจุดแข็งการเป็น “Partner of your success” ที่เดินเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกก้าวย่าง”
..... ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ วว. กล่าว
“63 ปี แห่งการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม” วว. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Results) ที่ตอบโจทย์ 4 มิติหลัก ได้แก่ สังคม ประเทศ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ตอบโจทย์สังคม นำเทคโนโลยีไปลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพให้ชุมชน เช่น การพัฒนาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยแพง การพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีเกษตรที่ทำให้เกษตรกรไทยปลอดภัยและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น เป็นต้น
2. ตอบโจทย์ประเทศ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น 1) ระบบรางและอากาศยาน ให้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยระดับสากล 2) ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด สร้างมาตรฐานแบตเตอรี่และเชื้อเพลิงชีวภาพรองรับยุค Net Zero 3) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานวัสดุฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ ลดการนำเข้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และ 4) นวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านเซลล์บำบัด ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์แม่นยำและ Wellness ของไทยสู่ระดับโลก เป็นต้น
3. ตอบโจทย์เศรษฐกิจ การเปลี่ยนต้นทุนความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ผ่านการวิจัยแปรรูปอาหารและสมุนไพรคุณภาพสูง สู่การเพิ่มมูลค่าเป็นสารสกัด ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero ด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นทรัพยากร และยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่กระบวนการผลิตสีเขียวที่ยั่งยืน
“ลดการนำเข้า /เพิ่มความแข็งแกร่งให้ Supply Chain ไทย” หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ วว. ภาคภูมิใจ คือ การช่วยประเทศ “ลดการนำเข้า” เทคโนโลยีและวัสดุจากต่างประเทศ ผ่านบริการ Total Solution Service ที่ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยขั้นต้น การทดสอบมาตรฐานระดับสากล ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการตลาดและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Scale-up) ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม อาทิ
1. การทดสอบและรับรองมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ต่างประเทศด้วยงบประมาณมหาศาล แต่ปัจจุบัน วว. มีความพร้อมในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล
2. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและนวัตกรรมชีวภาพ ผ่านบริการทดสอบด้านพิษวิทยา (OECD GLP) และโรงงานต้นแบบผลิตสารชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล ทำให้ไทยลดการพึ่งพาสารสกัดและชุดตรวจจากต่างประเทศ พร้อมสร้าง "ใบเบิกทาง" (Passport to Global Market) ให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด
3. ด้านการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจ (ทุเรียน) ด้านการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทยในการตรวจสาร Basic Yellow 2 และแคดเมียมในทุเรียน เพื่อแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนและควบคุมคุณภาพการส่งออก การพัฒนานวัตกรรมตรวจวัดความสุกแก่และบรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียน ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกทุเรียนไทย
“Partner of your success : เพื่อนคู่คิดแก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่” ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานในการเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ วว. ได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมในหลากหลายด้าน เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) สำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่
1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์
2. โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) มุ่งให้บริการเช่าพื้นที่และเครื่องจักรเพื่อทดลองผลิตก่อนลงทุนจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
จากนโยบายการดำเนินงานเชิงรุกของ วว. กว่า 63 ปี ได้พิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอีกต่อไป เราพร้อมเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยเปลี่ยน “ไอเดีย” ให้เป็น “ผลิตภัณฑ์” ที่ทัดเทียมตลาดนานาชาติ
BCG Economy : เปลี่ยน "วัสดุเหลือทิ้ง" ให้เป็น "ขุมทรัพย์" วว. ขานรับนโยบายรัฐบาลด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) อย่างเต็มพิกัด โดยเน้นการ Upcycling หรือการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Waste to Wealth) ดังนี้
1. Zero Waste Management นวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานและวัสดุใหม่
2. มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตเกษตร อาทิ การนำเปลือกมะพร้าวที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก หรือการสกัดสารสำคัญจากเปลือกผลไม้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การดำเนินงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ใหม่ แต่ยังช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนการกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นวัตกรรมปุ๋ย การแปรรูปกากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรและเศษวัสดุในท้องถิ่นให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดินมาตรฐานสากล ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยเคมีและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน (Net Zero Agriculture)
“มุ่งสู่ Net Zero : พันธกิจเพื่อโลกและอนาคตที่ยั่งยืน” เป้าหมายสูงสุดของ วว. ในก้าวการดำเนินงานปีที่ 63 คือ การสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการวิจัยและบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการประเมิน Carbon Footprint เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาทางการค้าในเวทีโลก การรักษาสมดุลระบบนิเวศผ่านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจุลินทรีย์ เป็นต้น
“ก้าวต่อไปของ วว. มุ่งสู่ความมั่นคงทางนวัตกรรม โดย วว. พร้อมเดินหน้าในฐานะสถาบันวิจัยระดับประเทศที่ไม่หยุดนิ่งในการร่วมยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบนิเวศนวัตกรรมไทย สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรสากล และเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จที่ช่วยให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
....... ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป
