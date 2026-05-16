วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ปศส. 24 สถาบันพระปกเกล้า โชว์ศักยภาพ วทน. โครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปศส.24) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานและร่วมหารือด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมอาหารสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ณ วว. เทคโนธานี



โอกาสนี้ ดร.โศรดาฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของ วว. ในฐานะองค์กรหลักด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ และการให้บริการทดสอบมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ในขอบข่ายภารกิจของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS)

ทั้งนี้ วว. มุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการใช้ "วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทย และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน





