NSM ชวนชมนิทรรศการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน จากภูมิปัญญา สู่ศิลปาชีพ” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 12 ก.พ.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM กล่าวในการแถลงข่าว “31 ปี NSM จากรากฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” ว่า ในโอกาสครบรอบ 31 ปีของ NSM ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชม นิทรรศการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน จากภูมิปัญญา สู่ศิลปาชีพ” ที่ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการนี้จะเผยให้เห็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงผสานหลักวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง เช่น ความลับของความเหนียวจากสารลิกนินใน "ย่านลิเภา" หรือความเงางามอมตะของ "ปีกแมลงทับ" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นแฝงอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอย่างงดงามมาโดยตลอด
“นิทรรศการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน จากภูมิปัญญา สู่ศิลปาชีพ” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ที่นำไปสู่โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี และโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด รวมถึงการส่งเสริมให้พสกนิกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสุวรงค์ กล่าวและว่า
“นิทรรศการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน จากภูมิปัญญา สู่ศิลปาชีพ” จัดขึ้นที่ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงไปยังนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยในชั้นที่ 6 ถือเป็นความพิเศษหนึ่งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพราะพื้นที่นี้ เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการทำงานด้านภูมิปัญญาของคนไทย โดยสิ่งที่ปรากฏในนิทรรศการนี้คือ การเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยที่ผ่านมา เช่น การย้อมผ้า การปั้น เครื่องปั้นดินเผา และการตีเหล็ก ร้อยเรียงออกมาในบรรยากาศของความเป็นไทย แต่แทรกเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแนบเนียน และมุมพิเศษคือพื้นที่จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ หลากหลายจากโครงการศิลปาชีพ ที่แสดงถึงการผสานระหว่างภูมิปัญญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลงาน สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน