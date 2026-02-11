วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดพืชท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้ยั่งยืน

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดย ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ นักวิจัยอาวุโส และ นางสาวสุภาวดี ชนะพาล นักวิจัย จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกดาหลา และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด” ณ ศูนย์การเรียนรู้พันธุกรรมพืช ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ภายใต้การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศนก. เป็นหัวหน้าโครงการ
การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการเสริมแกร่งให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ได้แก่
1. การประเมินทางประสาทสัมผัสกิมจิดอกดาหลา ถ่ายทอดความรู้โดย ดร.ณัฐณิรินทร์ บูรณะสระกวี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) และนางสาวปพิชญา กองจินดา นักวิจัย จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
2. การบรรยายหัวข้อ "ลักษณะสายพันธุ์ดาหลาในภาคใต้" โดย ผศ.ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.ภูเก็ต)
ซึ่ง วว. ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 ราย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพและธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืน