สวทช. ประกาศผลโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 คว้าชัย YSC 2026 รับถ้วยพระราชทานฯ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมพันธมิตร จัดกิจกรรมประกาศผลการตัดสินรางวัลและรางวัลพิเศษ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 (YSC 2026) ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้เข้าร่วมรับชมการประกวดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเยาวชนอย่างใกล้ชิด สำหรับพิธีประกาศผลรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหาร สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ YSC ทั้ง 6 แห่ง คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำผ่านการส่งเสริมให้เยาวชนมีเวทีในการแข่งขันและแสดงศักยภาพเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับนักวิจัยและนวัตกรรุ่นใหม่ในอนาคตการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการปลูกฝังแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกยุคใหม่
ทั้งนี้ สวทช. ได้ริเริ่มโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หัวใจสำคัญของโครงการ คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาโครงงานในสาขาที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยพี่เลี้ยงจาก สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่อาจต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำ วทน. มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเสริมว่า งานในวันนี้ สวทช. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเครือข่ายศูนย์ประสานงานภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดพิธีประกาศผลรางวัล และปิดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ครั้งที่ 28 หรือ YSC 2026 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลก อาทิ งาน Regeneron ISEF 2026 ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และการประกวดโครงงาน และนวัตกรรมระดับนานาชาติอื่น ๆ
สำหรับโครงการ YSC ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 ในปีนี้ มีโครงงานส่งเข้าประกวดถึง 2,625 โครงงาน จากนักเรียน 7,972 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1,555 คน จาก 380 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั่วประเทศ
ทั้งนี้สาขาการประกวด ครอบคลุม 9 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ 1.ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. เคมี 3. คณิตศาสตร์และสถิติ 4.วิศวกรรมศาสตร์ 5.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6. วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 7. วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 8.ฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ และ 9. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ ซึ่งจากการแข่งขันที่เข้มข้นผ่านรอบข้อเสนอโครงการและรอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ได้คัดเลือกโครงงานที่โดดเด่นที่สุดจำนวน 64 โครงงาน จาก 36 สถาบันการศึกษา เข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศในสาขาต่าง ๆ รวมถึงรางวัลพิเศษ (Special Awards) อีก 18 รางวัล จากหน่วยงานพันธมิตรและภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ยังมีความพิเศษผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ได้แก่ รางวัล Mentor-Mentee Innovation Synergy Award: การประกวดที่เน้นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน เพื่อต่อยอดโครงงานไปสู่ผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริงในด้าน Climate Action, Clean Air & Health และ Circular Economy
นอกจากนี้ ในรอบชิงชนะเลิศนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม YSC Education Outreach Day รวมถึงการได้เชิญศิษย์เก่าหรือ YSC Alumni กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ คุณวิศรุต ชาลี บริษัท รีเวสเทค จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนโครงงานเป็นธุรกิจ” ซึ่งแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ความต่อเนื่องในเส้นทางสายอาชีพนักวิจัย และพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่า YSC ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประกวดที่จบลงในวันเดียว แต่คือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างรากฐานนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
รางวัลที่ 1 จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1.สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ ผลงาน SOFTAX : การพัฒนาระบบคัดแยกปูนาระยะพร้อมลอกคราบจากพฤติกรรมการรวมกลุ่ม (thigmotaxis) เพื่อใช้ผลิตปูนานิ่มเชิงพาณิชย์ จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
2.สาขาเคมี ได้แก่ ผลงานการสังเคราะห์เซ็นเซอร์เปลี่ยนสีและเรืองแสงของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจวัดไอออนปรอทในแหล่งน้ำ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
3.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผลงาน ONCORE: นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ผล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำรังสีรักษาสําหรับโรคมะเร็งเกรดสูง โดยวิเคราะห์ภาพก้อนเนื้อสามมิติ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลงานการพัฒนาวัสดุหุ้มเมล็ดพันธุ์เลียนแบบโครงสร้างของผลประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในกระบวนการกระจายเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย
5.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้แก่ ผลงาน การหาผลเฉลยในรูปทั่วไปของสมการไดโอเเฟนไทล์เชิงเส้น n ตัวเเปร ด้วย Smith Normal Form เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่ง จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6.สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ได้แก่ ผลงาน การพัฒนาฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากเซลลูโลสฟางข้าวและไคโตซานโอลิโกแซ็กคาไรด์เสริมซิงค์ออกไซด์นาโนเพื่อการดูดซับเอทิลีนสำหรับการยืดอายุของผลไม้ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7.สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ ได้แก่ ผลงาน การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่อการเคลื่อนที่ขณะร่วงหล่นของเมล็ดพวงคราม จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์