วว. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมนานาชาติ 42nd IASP World Conference 2025 สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 42nd IASP World Conference 2025 ในหัวข้อ “Elevating excellence : Innovation spaces driving high-quality development” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2568 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จัดโดย International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) ซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในระดับนโยบายและผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมระดับนานาชาติ โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ วว. และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการหารือความร่วมมือระหว่างกันในระยะเวลาอันใกล้ต่อไป
ทั้งนี้ วว. มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานในปี 2568-2571 มุ่งการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI) ได้แก่ สถานที่ผลิตยาหมวดชีววัตถุ (ATMPs, Cell Therapy) ที่ได้รับการรับรองจาก อย. และ Stem Cell Plant มาตรฐาน PIC/S GMP ,Stem Cell Bank ISO IEC 20378 กำลังผลิต 1,200,000 เซลล์/ปี โดยจะสร้างเสร็จในปี 2568 ใช้ระบบบริหารจัดการโดย Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO)
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (NQI) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม EV ทั้งการทดสอบ (Testing) และการตรวจสอบ (Inspection)
3.การยกระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อให้บริการทดลองผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม