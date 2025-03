สป.อว.ผนึกกำลัง 16 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ ผลักดันเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย ไปใช้จริงในการสร้างธุรกิจและสตาร์ทอัพของประเทศสู่ระดับโลกเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสรร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) เข้าร่วมเปิดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (Entrepreneurship Acceleration in Higher Education Through Experiential Learning Program with Global Partners: ELP) ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้าง และการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากต่างประเทศ(Outbound) และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและกระบวนการจากต่างประเทศในรูปแบบภายใน (Inbound) เพื่อให้สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติผ่านการเรียนรู้ในพื้นที่จริง ทั้งนี้ โครงการนี้ดำเนินมาแล้ว 2 ปี โดยแต่ละปีมีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ ปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทสตาร์ทอัพในต่างประเทศ เช่น การสร้างระบบนิเวศน์ให้กับสตาร์ทอัพในต่างประเทศ การฝึกฝนทักษะการ Pitching และการทำงานพร้อมเรียนรู้เทคนิค กับ Incubator ในต่างประเทศ สำหรับการเป็นสตาร์ทอัพ ขณะที่ปี 2567 ได้มีการขยายการดำเนินการในการมุ่งเน้นการทำ Market Validation โดยให้นักศึกษา ได้นำผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไปสำรวจตลาด และปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า“กิจกรรม Knowledge Sharing ในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้นักศึกษา โครงการ ELP รุ่นที่ 2 ได้แบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้จาก International Incubator ในหลายประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐเกาหลี และในปีนี้ ปี 2568 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 มีแผนขยายผลการดำเนินการในการมุ่งเน้นให้นักศึกษานำเทคโนโลยี/งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย มาประยุกต์ใช้ในการทำ Market Validation เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ โดยจะมีการ Kick off โครงการ ELP ปีที่ 3 ในช่วงท้ายกิจกรรม สุดท้ายนี้ผมหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยี และงานวิจัย ไปใช้จริงในการสร้างธุรกิจและสตาร์ทอัพของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ กล่าวว่า โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (ELP) ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว. กระทรวง อว. และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการจัดโครงการ ELP ให้บรรลุวัตถุประสง์โครงการที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัย และพันธมิตร รวมทั้งทีมนักศึกษาและทีมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก