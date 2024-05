NIA ถ่ายทอดองค์ความรู้ “สร้าง เสริม ต่อยอด" หลักการ ESG พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมแก่สตาร์ทอัพไทย

ได้รับเกียรติเชิญร่วมบรรยายในวันที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนภายใต้โครงการ ESG to Capital for Tech Entrepreneurs ในหัวข้อ Thailand Government Policy ซึ่งจัดโดย AIS The StartUp เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ปั้นธุรกิจให้โดนใจนักลงทุน ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อ “สร้าง“ ความรู้ความเข้าใจให้กับ Startup ”เสริม" ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG รวมถึงนำไป "ต่อยอด" ให้มีโอกาสและได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมเติบโตในตลาดทุนต่อไป