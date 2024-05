วช. นำทัพนวัตกรรมอาหาร ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ความสำเร็จ ตะลุยตลาดในงาน THAIFEX Anuga Asia 2024

ผลิตภัณฑ์ อาทิ เนยถั่วมะม่วงหิมพานต์เผา แคซเซียส และบอล มะม่วงหิมพานต์เผาเคลือบคาราเมลอินทผาลัม ตรา แม่เฒ่าเอียด Grand Mom Aead เป็นต้น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”ภายใต้แนวคิด โชว์ ชิม แชร์ ช็อป เตรียมนำไปจัดแสดงในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วช. ร่วมเปิดงาน ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานครนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ วช. โดยอุตสาหกรรมอาหารถือเป็น 1 ใน 10 Flagships ที่สำคัญของ วช. เพื่อมุ่งเน้นในการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยทางด้านอาหารที่มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตจนพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารได้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ได้เตรียมความพร้อมทางการตลาดสร้างโอกาสทางการตลาดและธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม”สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม Talk สุดยอด, กิจกรรม Show สุดชิค, กิจกรรม ชิม สุดว้าว และกิจกรรม ช็อป สุดเพลิน โดยกิจกรรม Talk สุดยอด มีประเด็นการเสวนาที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ หัวข้อเรื่อง “Functional Food : Research & Innovation to High Value” และ หัวข้อเรื่อง “Plant-Based Food & Drinks : โอกาสของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทย...สู่สากล” ถัดมากิจกรรม Show สุดชิค เป็นการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่นมาร่วมจัดแสดง เช่น เค้กไฟลุกและไอซิ่งชี้ทแต่งหน้าเค้ก ชีสทุเรียน Larna cake ATM ตู้กดเค้กหน้านิ่มแช่แข็ง/Vending machine มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรม ชิม สุดว้าว วช. ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น รสชาติแปลกใหม่ น่าสนใจ เช่น ซาซิมิปลากะพงไทย...จากแม่น้ำสายบุรี โปรตีนจากถั่วดาวอินคา...ผลิตภัณฑ์กาแฟจากถั่วดาวอินคา และ โปรตีนอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากซินไบโอติกจากน้ำหมักมะม่วง ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแมงกะพรุนฟรีซดราย นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรม ช็อป สุดเพลิน เป็นการนำภาคเอกชนที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมออกบูธพร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ มากกว่า 20ทั้งนี้ วช. ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารไปร่วมจัดแสดงออกบูธในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ของเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัน 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้า ในวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 (เวลา 10.00-18.00 น.) และวันเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567(เวลา 10.00-20.00 น.) โดย บูธของ Innovative house วช. จะอยู่ในบูธเลขที่ 10-HH01 (ส่วนอิมแพค ฮออล์ 10) ซึ่งจะมีภาคเอกชนมาร่วมออกบูธเพื่อทดสอบตลาดและผลตอบรับของผู้บริโภค มากกว่า 30 ราย อันจะเป็นการสร้างเวทีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ของ วช. เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ใช้ได้จริงสร้างโอกาสให้คนไทยก้าวไกลระดับโลกตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์พลิกโฉมให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาและพร้อมสำหรับโลกอนาคต