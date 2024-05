“ศุภมาส” นำนิทรรศการ “Colour of Culture” และความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์-และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิจัยและนวัตกรรม สู่สหราชอาณาจักร

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนิทรรศการ 'Colour of Culture – Exploring the Textiles of the Hilltribes' โชว์ผลงานศิลปกรรมพื้นบ้านของไทยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรม พร้อมความร่วมมือในการจัดการพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ สู่สหราชอาณาจักร พร้อมนี้ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Ms.Sue Tapliss ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชิร์ช, Deputy Lieutenant Lady Portal (Louisa), Professor Peter Pilgrim, Christine Betesford MBE และ รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถศิลป์ ตลอดจนบุคคลสำคัญของการบริหาร Whitchurch Silk Mill เข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง อว. โดย วช. และพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชิร์ช (Whitchurch Silk Mill) เมืองวิทเชิร์ช มณฑลแฮมป์เชียร์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมานางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การวิจัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานสร้างความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติและเพื่อการพัฒนาประเทศ นิทรรศการ 'Colour of Culture – Exploring the Textiles of the Hilltribes' เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนของ วช. ด้านศิลปะสร้างสรรค์ประเภทสิ่งทอที่ถูกถ่ายทอดผ่านการนำองค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในด้านเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติที่มีสีสันอันเป็นอัตลักษณ์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวง อว. ให้การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับงานสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศ อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนนโยบาย Soft Power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงานวิจัยด้านศิลปะสำหรับกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ ครอบคลุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง